FT: ВСУ перехватывают меньше ракет российской армии
Украинская армия перехватывает все меньше ракет российской армии. Об этом сообщает Financial Times.
По данным издания, в сентябре этого года ВСУ перехватили всего 6% баллистических ракет ВС РФ. При этом отмечается, что российские войска выпустили в сентябре меньше ракет чем в августе.
«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%», — говорится в сообщении.
К тому же ВС РФ удалось поразить критическую инфраструктуру и ключевые военные объекты ВСУ.
Ранее стало известно об ударе российской армии по району скапливания украинских войск в Сумской области. К тому же ВС РФ удалось уничтожить пункт управления БПЛА и стартовую площадку в ДНР.