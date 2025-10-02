FT: ВСУ перехватывают меньше ракет российской армии

02 октября 2025, 10:19

Фото: iStock/vadimrysev

Украинская армия перехватывает все меньше ракет российской армии. Об этом сообщает Financial Times.





По данным издания, в сентябре этого года ВСУ перехватили всего 6% баллистических ракет ВС РФ. При этом отмечается, что российские войска выпустили в сентябре меньше ракет чем в августе.





«Уровень перехвата Украиной баллистических ракет... в сентябре рухнул до 6%», — говорится в сообщении.