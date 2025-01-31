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Боевик ВСУ, попытавшийся прикинуться местным жителем, задержан в Селидово, Донецкой народной республики. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на МВД по региону.
«В ходе патрулирования в Селидове правоохранители обследовали одно из зданий, в подвале которого выявили прятавшегося военнослужащего ВСУ. Боевик переоделся в гражданскую одежду и пытался затеряться среди мирных граждан. Сотрудникам полиции он сообщил, что служил в 79-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ», — пояснили правоохранители.Как объяснил сам задержанный, сослуживцы бросили его во время отступления. Боевик служил сапером, а затем пехотинцем.
Ранее сообщалось, кого убивали украинские боевики.
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Никита Кротов