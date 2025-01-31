Новые бои в Курской области, успехи в Часов Яре, удар по ВСУ под Херсоном: последние новости СВО

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Российские войска добились успехов в районах Часова Яра, Покровска и Угледара, однако на некоторых фронтах сохраняются позиционные бои. Вооруженные силы Украины пытаются провести контратакующие действия, особенно на Запорожском и Купянском направлениях, но большинство их атак успешно отражаются. Подробнее о ситуации в зоне проведения СВО на 31 января расскажет «Радио 1».
Курская область
Одним из ключевых направлений боевых действий в Курской области остается район Свердликово. Российские подразделения смогли закрепиться на окраинах села, выбив противника из нескольких опорных пунктов, расположенных в лесах. Также поступают сообщения о продвижении российских войск в лесопосадках у Николаево-Дарьино, где продолжается зачистка территории, и российские подразделения постепенно укрепляют свои позиции.
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К востоку от Малой Локни также наблюдается небольшое продвижение российских войск. Этот район остается зоной активных боестолкновений, однако значительных изменений на линии фронта пока не произошло.
В Махновке российские военные смогли отбить контратаку украинских десантников, которые использовали две боевые бронированные машины. В лесах рядом с селом продолжается зачистка.
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Херсонское направление
В районе Антоновского моста российские войска нанесли точный удар с помощью авиационной бомбы ФАБ-1500 по позициям Вооруженных сил Украины. Также был проведен удар по позициям противника в населенном пункте Токаревка. В ответ ВСУ 34 раза обстреляли левобережье Днепра. В результате одного из обстрелов в Алешках пострадал один человек, а в Новой Каховке был поврежден частный дом.
Сообщается о попытках контратак со стороны ВСУ в районе Каменского, однако все они были успешно отражены российскими силами. Также поступают сведения о наращивании подготовки личного состава ВСУ и территориальной обороны на полигонах Запорожской области, особенно в районе Омельника к северо-востоку от Орехова и у Воздвижевки к северо-западу от Гуляйполя.
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Торецкое направление
Противник продолжает удерживать последний опорный пункт на территории шахты «Торецкая». Ведутся боестолкновения в районах населенных пунктов Щербиновка и Дружба. Российские войска усиливают свои позиции в западной части города, а также в районах Щербиновки и Петровки.
Часовоярское направление
По последним данным, северная часть города практически полностью находится под контролем российских войск. Успехи также отмечаются на юге: штурмовые подразделения продвигаются к окраинам микрорайонов «Шевченко» и «Цех №2». Освобождение этих районов позволит завершить окружение центральной городской застройки.
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Анастасия Хохлова