Генерал Попов назвал регионы с наивысшей угрозой ударов дальнобойных ракет ВСУ

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После получения Киевом разрешения использовать западное оружие большой дальности для ударов вглубь территории России ВСУ смогут атаковать им удалённые регионы нашей страны. Об этом заявил генерал-майор авиации, заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.
В разговоре с «МК» он подчеркнул, что в настоящее время в первую очередь следует озадачить командиров войск и военных округов даже не прифронтовых территорий, а более дальних рубежей — Уральского региона, Поволжья, Астрахани, Архангельской, Владимирской, Ярославской, Нижегородской областей и так далее.
По словам военного эксперта, администрациям городов и районных центров необходимо разработать и спланировать порядок действий по отражению и ликвидации последствий возможных ракетных атак ВСУ. От Киева следует ожидать «любой подлости», совершённой при помощи Запада, заключил генерал-майор Попов.
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Александр Бойцов