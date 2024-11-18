Байден разрешил ВСУ бить ATACMS по России: какие регионы под угрозой, чем опасны ракеты

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Президент США Джо Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение расскажет «Радио 1».
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По информации американских журналистов, Джо Байден впервые санкционировал использование ВСУ ракет ATACMS для атак по территории России. По данным The New York Times, это оружие, скорее всего, будет направлено против российских войск в Курской области. Решение Байдена вызвало неоднозначную реакцию среди его советников, а в Белом доме отказались комментировать данное решение.
Известно, что Украина уже получила от Запада дальнобойные ракеты Storm Shadow и ATACMS. Сейчас обсуждается вопрос поставки JASSM.
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Обломки ракеты ATACMS (Фото: РИА Новости/Максим Захаров)
Характеристики ракет ATACMS
Украина получила ракеты ATACMS от США 17 октября 2023 года. Дальность их полета варьируется от 160 до 300 километров. Благодаря системе GPS/INS, эти ракеты обладают высокой точностью и могут использоваться для атаки на различные цели. Также ATACMS способны маневрировать и преодолевать системы противовоздушной обороны.
Боевые части ракет могут быть кассетными или осколочно-фугасными. Например, MGM-140A ATACMS Block 1 с дальностью 165 километров оснащена кассетной боевой частью, тогда как MGM-140E ATACMS Block 1A Unitary (QRU) и MGM-168A ATACMS Block 4A имеют дальность полета до 270 километров и оснащены осколочно-фугасной боевой частью WDU-18.
Характеристики ракет Storm Shadow
Storm Shadow — это малозаметная тактическая ракета большой дальности, способная точно поражать цели, летя на сверхмалых высотах. Эта особенность снижает вероятность обнаружения ракеты противником. Оснащенная турбореактивным дозвуковым двигателем, инфракрасным самонаведением и бортовым процессором с системой GPS, Storm Shadow может оставаться вне радиуса действия средств противовоздушной обороны. Дальность полета данной ракеты составляет около 560 километров.
Обломки ракеты Storm Shadow (Фото: РИА Новости)
Характеристики ракет JASSM
Ракеты JASSM способны поражать как стационарные, так и подвижные цели на значительных расстояниях. Они отличаются высокой точностью и большой дальностью, что позволяет им успешно атаковать цели различной сложности. Благодаря низкой радиолокационной заметности и сложной траектории полета, JASSM могут преодолевать системы противовоздушной обороны противника. Дальность полета этих ракет составляет 370 километров.
3 сентября стало известно, что Украина может получить новые дальнобойные ракеты JASSM от США для атак по территории Российской Федерации. Reuters со ссылкой на американских чиновников сообщил, что окончательное решение пока не принято.
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Какие регионы России под угрозой
С помощью ракет JASSM Украина может атаковать территории Смоленской области и Краснодарского края. Ракеты Storm Shadow с дальностью 560 километров могут достигать Московской, Тульской, Рязанской и Волгоградской областей, согласно инфографике РБК. Удары ATACMS могут угрожать Ростовской и Воронежской областям.
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