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Песков: Путин четко обозначил позицию РФ о решениях по ударам вглубь страны

Песков: Путин четко обозначил позицию РФ о решениях по ударам вглубь страны
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по ударам западными ракетами по ее территории. Напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко», — напомнил Песков.

Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.



Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение, читайте в материале «Радио 1».

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Бывший командир бригады ВСУ подозревается в поставке наркотиков в армию
18 ноября 2024, 14:06

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Бывший украинский депутат Овчаренко и командир бригады ВСУ Кожемяко подозреваются в торговле наркотиками в зоне боевых действий на Украине. Об этом сообщило УВД российской военно-гражданской администрации Харьковской области.
В своём телеграм-канале представители ведомства написали, что во время обыска в доме жителя села Пыльное были обнаружены доказательства хранения и употребления наркотиков военнослужащими 13-й бригады «Хартия». Известно, что медикаменты поступали по линии благотворительной организации World Central Kitchen через волонтёров украинского фонда «Харьковщина в сердце», руководит которым бывший местный депутат гражданин Украины Руслан Овчаренко.

Установлено, что Овчаренко сотрудничал с командиром бригады «Хартия» Всеволодом Кожемяко. Тот через своих бойцов, используя связи в Службе безопасности Украины (СБУ), организовывал транспортировку наркотиков через фронт.

Управлением внутренних дел военно-гражданской администрации Харьковской области в отношении Овчаренко и Кожемяко возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств в особо крупных размерах.

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ФСБ: На Кубани украинца осудили на 11 лет за шпионаж в пользу ВСУ
18 ноября 2024, 13:38

Фото: iStock/ Michał Chodyra

Краснодарский краевой суд приговорил к 11 годам лишения свободы украинского гражданина Евгения Монастырева за шпионаж в пользу ВСУ, передало ТАСС, ссылаясь на региональное управление ФСБ.
Гражданин Украины 1980 года рождения проведёт 11 лет в колонии строгого режима. Решение огласили еще в августе, подчеркнула пресс-служба суда. Апелляционная инстанция оставила приговор без изменений — она отклонила жалобу.

По данным суда, Евгений Монастырев осуществлял сбор данных о транспортной и критической инфраструктуре Краснодарского края, ещё он снимал опоры мостов и линий электропередачи. Изображения мужчина передавал украинской стороне, чтобы Вооружённые силы Украины (ВСУ) наносили удары по объектам.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали фигуранта дела в Лазаревском районе Сочи.

Управление ФСБ России ранее передавало, что задержан житель Крыма, которого подозревали в шпионаже в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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Депутат Рады Дмитрук: Зеленский получает от ТЦК до 4 млрд долларов в год
18 ноября 2024, 13:25

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Представители украинских властей наживаются за счёт деятельности территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Офис Зеленского получает от ТЦК до четырёх миллиардов долларов в год.
Об этом в интервью информационному агентству БелТА рассказал депутат Верховной рады Артём Дмитрук. По его словам, на Украине можно нормально жить, только если у человека есть средства на то, чтобы откупиться от военкомов.

«Это сумасшедший инструмент для реализации своего бизнеса, извините, на крови», — с возмущением сказал парламентарий.

Депутат уточнил, что избавление от воинской службы для украинцев стоит от пяти до 30 тысяч долларов. Часть этих денег оседает в офисе украинского президента, заключил Дмитрук.

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ВС РФ освободили Новоалексеевку в ДНР
18 ноября 2024, 13:25

Фото: iStock/Leestat

Армия России освободила от ВСУ Новоалексеевку в ДНР. Теперь населенный пункт находится полностью под контролем российских сил. Об этом сообщает Минобороны в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новоалексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Освобождение Новоалексеевки позволяет бойцам ВС РФ подтянуть фланги для дальнейшего наступления на Покровск с юга и приблизиться к административной границе Запорожской области. До нее остается всего около 11 километров.

Уточняется, что также нанесено поражение нескольким подразделениям противника в районах Дзержинска, Вознесенки и Украинки.

По данным МО РФ, ВСУ потеряли порядка 500 человек живой силы. Кроме того, враг лишился бронетранспортера М113 и 155-мм гаубицы М-777 производства США. Также российские бойцы уничтожили польскую САУ «Krab» и другое вооружение украинской армии.

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Песков: Удары ATACMS могут выполнять только страны Запада, а не Украина
18 ноября 2024, 13:15

Фото: iStock/ Ruma Aktar

Удары дальнобойными ракетами вглубь РФ способны выполнять только страны Запада, а не Украина, отмечает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Дело в том, что эти удары наносит не Украина, эти удары наносят те страны, которые дают разрешение, потому что целенаведение, другое обслуживание выполняют не украинские военные, это делают военные специалисты из этих самых западных стран», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Ранее такое объяснение давал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Это кардинальным образом как раз меняет модальность их (стран Запада) вовлеченности в конфликт», — обратил внимание пресс-секретарь российского лидера.

Песков обратил внимание, что в этом «опасность и провокационность» сложившейся ситуации.

Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что разрешение президента США Джо Байдена бить западными ракетами вглубь российской территории не помешает России достигать целей спецоперации.

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SHOT: Тысяча брошенных солдат ВСУ полностью окружены в Курской области
18 ноября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/zabelin

В Курской области около тысячи брошенных военнослужащих ВСУ оказались в полном окружении российской армии. При попытке вырваться из «котла» около сотни украинских боевиков были уничтожены.
По данным телеграм-канала SHOT, попытку прорыва предприняли военнослужащие двух элитных подразделений 37-й отдельной бригады морской пехоты. Двоих украинских солдат взяли в плен. Российские военные продолжают глушить связь между командованием и солдатами ВСУ на поле боя. Это позволяет нашим бойцам перемещаться незаметно для противника.

При попытке вырваться из ещё одного «котла» в районе Ольговки украинская армия потеряла до 20 человек убитыми. Их перемещения отследили бойцы 155-й бригады морской пехоты и нанесли по противнику своевременные точные удары. Всего за минувшие сутки при попытках вырваться из окружения ВСУ потеряли около 130 человек. 40 украинских солдат взяты в плен.

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#военные
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#человек
#всу
#солдат
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180 боевиков ВСУ уничтожены при попытке вырваться из окружения в Курской области
18 ноября 2024, 12:21

Фото: iStock/Gennadiy Kravchenko

Российские бойцы ликвидировали порядка 180 боевиков ВСУ, когда те попытались вырваться из окружения в районе Ольговского леса в Курской области. Об этом пишет Mash.
По данным издания, 250 украинских боевиков предприняли попытку выйти из котла в районе Ольговского леса. Однако движение заметили российские бойцы и нанесли по группе комбинированный удар, в результате которого 180 человек были уничтожены, еще 24 украинских солдата попали в плен.

Пленные рассказали, что в районе урочищ Ольговская Роща и Кремяновская Роща находятся от 400 до 600 бойцов ВСУ и иностранных наёмников. Они уже предпринимали попытки выбраться из окружения малыми группами, а в этот раз решили пойти большой толпой. По их словам, находиться на позиции невозможно при отсутствии резервов, пополнения боекомплектов и продовольствия.

За последние три дня российские силы освободили еще семь километров курской земли. Продолжаются бои за Дарьино и Новоивановку. Бойцы ВС РФ зашли в Погребки, Марьевку и Орловку, Черкасскую Конопельку и Плехово взяли в окружение и приблизились к Куриловке.

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Пушилин: ВСУ пытаются перебрасывать резервы с целью удержания Курахово
18 ноября 2024, 11:52

Денис Пушилин (Фото: kremlin.ru)

Украинское командование не даёт приказа на отвод войск из Курахово в Донецкой Народной Республики. Напротив, украинцы пытаются перебрасывать резервы для того, чтобы удержать город.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». По его словам Курахово, так же как и ранее освобождённые российскими войсками Угледар и Авдеевка, является населённым пунктом, где ВСУ удалось создать хорошо укреплённые позиции. К тому же оттуда противник продолжает обстрелы Петровского района Донецка, добавил руководитель российского региона.

Пушилин подчеркнул, что с освобождением Курахово у ВСУ не будет физической возможности обстреливать Донецк. Такой укреплённый район противника крайне важно освободить. Именно поэтому украинское командование продолжает перебрасывать туда резервы, надеясь удержать город. Несмотря на практически безнадёжную ситуацию, руководство ВСУ не отдаёт приказа на отход, заключил глава ДНР.

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Стало известно, почему США долго не разрешали Украине бить по территории России
WP: США откладывали разрешение ударов вглубь РФ из-за страха ответа Москвы
18 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США долго не разрешали ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь территории России из-за опасений ответа Москвы. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников из администрации действующего американского президента Джо Байдена.
«Белый дом сохранял запрет на удары ATACMS по России отчасти из-за опасений, что Россия ответит применением силы по отношению к интересам США и их союзников в других странах», — говорится в статье.

По данным издания, администрация Байдена полагала, что Москва может в ответ применить более разрушительное оружие на Украине, увеличить число диверсий в Европе и США или принять меры по усилению поддержки Ирана и хуситов в Йемене.

Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение читайте в материале «Радио 1».

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