Песков: Путин четко обозначил позицию РФ о решениях по ударам вглубь страны

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин четко обозначил позицию Москвы по ударам западными ракетами по ее территории. Напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад и там все сказано предельно четко», — напомнил Песков.
Напомним, Путин заявлял, что страны НАТО обсуждают не просто использование Киевом западных дальнобойных ракет, а принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт с Россией, что полностью изменит его суть, а Москва будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых угроз.
Напомним, 17 июня западные СМИ сообщили, что Байден разрешил Вооруженным силам Украины использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS против России. Какие регионы страны могут оказаться под угрозой и чем опасно вооружение, читайте в материале «Радио 1».
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