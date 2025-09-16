Генерал Попов ответил, на сколько может затянуться конфликт на Украине
Генерал Попов заявил, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года
Специальная военная операция на Украине продлится до 2027 года. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, передает NEWS.ru.
По его словам, исходя из анализа военных конфликтов, специальная военная операция продлится как минимум два года.
«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года», — пояснил генерал.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.