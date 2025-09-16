Достижения.рф

Генерал Попов ответил, на сколько может затянуться конфликт на Украине

Генерал Попов заявил, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года
Фото: iStock/Diy13

Специальная военная операция на Украине продлится до 2027 года. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, передает NEWS.ru.



По его словам, исходя из анализа военных конфликтов, специальная военная операция продлится как минимум два года.

«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года», — пояснил генерал.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Екатерина Коршунова

