Генерал Попов ответил, на сколько может затянуться конфликт на Украине

16 сентября 2025, 11:21

Генерал Попов заявил, что спецоперация на Украине продлится минимум до 2027 года

Фото: iStock/Diy13

Специальная военная операция на Украине продлится до 2027 года. Об этом заявил заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов, передает NEWS.ru.





По его словам, исходя из анализа военных конфликтов, специальная военная операция продлится как минимум два года.





«Как только началась СВО, я говорил, что минимум продлится это три года. Но не забывайте, сколько длилась Великая Отечественная война — четыре года», — пояснил генерал.