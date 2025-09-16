Освобождение села Ольговское, бои под Степногорском и окружение ВСУ под Константиновкой: последние новости СВО на 16 сентября
ВС РФ продолжают активное наступление, демонстрируя тактические успехи на ключевых участках фронта. Особые успехи отмечены на Харьковском, Покровском и Запорожском направлениях. Подробности о текущей ситуации на линии соприкосновения читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На всем участке фронта в Сумской области российская авиация, расчеты ударных БПЛА и артиллерия РФ в минувшие сутки продолжали наносить интенсивное огневое поражение позициям противника. В районе населенного пункта Андреевка противник силами 225-го ОШП провел одну контратаку. В результате комплексного огневого воздействия российских войск атака была отражена, враг с потерями отошел на исходные позиции. В районе Юнаковки продолжаются ожесточенные бои.
Харьковская область
Штурмовые группы ВС РФ на левом берегу реки Волчья в Волчанске продвинулись на 100 метров и заняли четыре технических здания. Это продвижение стало возможным благодаря поддержке авиации ВКС России и артиллерии. По данным источников, в результате авиаударов по позициям 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ был уничтожен личный состав до взвода 42-го отдельного мотопехотного батальона.
В лесном массиве западнее Синельниково российские войска продвинулись на 300 метров, захватив три опорных пункта ВСУ. Это продвижение произошло несмотря на переброску противником подкреплений. За минувшие сутки ВСУ предприняли одну попытку контратаки, но успеха не достигли. Потери противника в этом районе значительны.
На участке фронта Меловое-Хатнее российские военные продолжили продвижение в юго-западном направлении. За сутки общее продвижение составило до 500 метров. В ходе боев были взяты в плен два военнослужащих ВСУ. ВСУ, несмотря на наличие значительных сил и средств, с потерями отступают под натиском российских войск.
Купянское направление
Российские войска успешно продвигаются в Купянске. За сутки продвижение составило более одного километра. ВС РФ взяли под контроль северную часть города, а отдельные группы российских штурмовиков прорываются в центр. Положение гарнизона ВСУ в Купянске становится критическим. Российские войска взяли под контроль здание медицинского колледжа в Купянске, и бои сместились в центральную часть города.
Запорожское направление
На Запорожском направлении продолжаются активное наступление российских войск. За минувшие сутки подразделения российской армии полностью освободили населенный пункт Ольговское. Это село расположено на берегу реки Соленая в 20 километрах от города Гуляйполе, в направлении которого развивается наступление. Освобождение этого населенного пункта создает плацдарм для дальнейшего наступления на Гуляйполе и позволяет контролировать ключевые логистические маршруты ВСУ.
Штурмовые подразделения ВС РФ продвинулись на 1 км вглубь поселка Степногорск и ведут бои в центральной части населенного пункта. Российским штурмовикам удалось выбить противника из нескольких опорных пунктов. Город является одним из ключевых опорных пунктов обороны ВСУ. Его освобождение позволяет выйти на последний рубеж обороны перед Запорожьем, до которого остается около 20 км.
Кроме того, российские войска продолжают наступление на Приморское. Уничтожена железнодорожная станция, которую противник использовал как укрепрайон. ВС РФ вышли на восточную окраину Гуляйполя. В этом районе противник долгое время использовал направление как «копилку резервов», снимая части для отправки на другие участки фронта, что привело к нехватке сил для обороны. ВСУ пытаются контратаковать, но их усилия носят локальный характер и не могут существенно замедлить продвижение российских войск.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются интенсивные бои. ВС РФ продолжают операции по освобождению населенного пункта Берёзовое. Российские подразделения методично продвигаются вперед, преодолевая ожесточенное сопротивление противника.
Российские войска успешно подавляют оборону противника в районе Шандриголово. За минувшие сутки российские войска продвинулись на несколько сот метров и закрепились на новых позициях. В ходе боев были захвачены ключевые опорные пункты ВСУ, что создает условия для дальнейшего развития наступления в направлении Красного Лимана и Мирнограда.
Константиновское направление
Российские войска завершили зачистку района Предтечино-Александро-Шультино, ликвидировав важный опорный пункт обороны ВСУ. На восточных окраинах Константиновки российские подразделения ведут тяжелые бои. ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, используя городскую застройку для организации обороны.
Штурмовые группы ВС РФ действуют в пригородных дачных массивах, стараясь зайти в город с востока. Одновременно осуществляется охват Константиновки с юга, что создает угрозу окружения для украинского гарнизона. Российские войска продвинулись севернее Яблоновки и укрепляют свои позиции. Это продвижение позволяет контролировать важные высоты и подступы к Константиновке.