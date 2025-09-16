Стало известно об отступлении ВСУ из Купянска

16 сентября 2025, 09:14

SHOT: ВСУ покидают Купянск Харьковской области после неудачных контратак

Фото: iStock/zabelin

Подразделения ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.