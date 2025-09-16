Стало известно об отступлении ВСУ из Купянска
Подразделения ВСУ покидают Купянск после попыток отразить наступление российской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Штурмовые отряды ВСУ и некоторые группы территориальной обороны спешно покинули Купянск, переместившись на отдаленные тыловые позиции, говорится в материале.
За последние две недели ВСУ понесли потери до 1000 человек, направленных для укрепления ситуации в городе. Небольшие группы украинских бойцов остались в подвалах многоэтажных зданий из-за задержки с предупреждением, вызванной проблемами со связью.
Северная часть города полностью под контролем российских военных. Накануне ВС РФ провели зачистку медколледжа, где ВСУ организовали опорный пункт, маскируя его под гражданское учреждение. В этом здании украинские военные хранили продовольствие и боеприпасы для последующей транспортировки в восточную часть города.
