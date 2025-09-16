ТАСС: ВС РФ начали применять в зоне СВО дрон «Кощей», аналог «Бабы-яги»

16 сентября 2025, 10:49

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

В зоне спецоперации появился новый беспилотник под названием «Кощей». Этот гексакоптер разработала компания «Доминанта». Он стал аналогом украинского дрона «Баба-яга», но имеет свои уникальные особенности. Об этом пишет ТАСС.