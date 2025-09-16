ТАСС: ВС РФ начали применять в зоне СВО дрон «Кощей», аналог «Бабы-яги»
В зоне спецоперации появился новый беспилотник под названием «Кощей». Этот гексакоптер разработала компания «Доминанта». Он стал аналогом украинского дрона «Баба-яга», но имеет свои уникальные особенности. Об этом пишет ТАСС.
«Кощей» способен нести от трех до шести боевых зарядов и возвращаться после выполнения задач. Полезная нагрузка дрона достигает 15 килограммов. Он уже применяется на авдеевском направлении, и военнослужащие оставляют положительные отзывы о его работе.
Гексакоптер также может использоваться для доставки грузов в труднодоступные районы. Это особенно важно, когда бойцы оказываются отрезанными от привычных способов снабжения. В будущем разработчики планируют адаптировать дрон для спасательных операций в рамках МЧС. Дальность полета беспилотника составляет до 30 километров. При использовании ретранслятора связи он может преодолевать еще большие расстояния.
