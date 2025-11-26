В школе села Большое Алексеевское увековечили память о герое СВО
В Большеалексеевской школе увековечили память младшего сержанта Юрия Сутормина. Об этом сообщили в пресс-службе городского округа Ступино.
В церемонии участвовали глава муниципалитета Сергей Мужальских, родные защитника, Герой России Людмила Болилая, руководители Ассоциаций ветеранов СВО Московской области, Бурятии, педагоги и учащиеся школы.
«Мы открываем мемориальную доску в честь земляка Юрия Владимировича Сутормина. В 2022 году он ушёл на фронт защищать интересы Родины и не вернулся. От всего ступинского сообщества и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким героя. Понимаем, что ничем не сможем заменить вам сына, но всегда готовы оказать поддержку. Мы будем чтить наших защитников, и эта мемориальная доска – свидетельство нашей памяти», – сказал Мужальских.
Сутормин был призван на военную службу из Ступинского военного комиссариата и погиб в августе 2024 года, выполняя боевые задачи. За самоотверженность и отвагу посмертно награждён орденом Мужества. Герой отмечен и другими наградами. 24 ноября ему исполнился бы 31 год.
Как уточнили в администрации, сейчас свыше 800 жителей округа участвуют в спецоперации. С начала СВО муниципалитет поддерживает военных и их семьи. В этом году вместе с волонтёрским штабом ступинцы отправили более 16 тонн гуманитарного груза.