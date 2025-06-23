Генерал Попов раскрыл последствия из-за массированного удара России по Киеву
Массированный удар российской армии по Киеву, осуществленный в ночь на 23 июня, на 2 года затормозит работу ряда украинских предприятий. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «МК».
Своими действиями ВС РФ «сделали шаг на два года вперед», отметил офицер. По словам Попова, удары по заводу «Антонов» и политехническому институту имени Сикорского имеют стратегическое значение, поскольку там создается «идеология конструкторской мысли и технологических новшеств авиакосмической отрасли» Украины.
Генерал заключил, что в результате атаки не просто приостановится сборка БПЛА, но и замедлится развитие украинского авиастроения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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