Генерал Попов раскрыл последствия из-за массированного удара России по Киеву

23 июня 2025, 19:49

Генерал-майор Попов: Удар ВС РФ по Киеву затормозит работу лабораторий Украины

Фото: iStock/3dmitry

Массированный удар российской армии по Киеву, осуществленный в ночь на 23 июня, на 2 года затормозит работу ряда украинских предприятий. Об этом сообщил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в разговоре с «МК».