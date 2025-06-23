Сербия прекратила продажу боеприпасов за рубеж
Президент Сербии Вучич сообщил о приостановке экспорта боеприпасов
Сербия прекратила продажу боеприпасов за границу. Об этом заявил президент республики Александр Вучич после заседания коллегии генштаба страны, передает сербское издание Srbija Danas.
«Должны быть особые и специальные решения, чтобы что-то было отправлено», — подчеркнул сербский лидер.
Вучич добавил, что теперь каждая сделка будет проверяться, в том числе на предмет достоверности документов и конечного пользователя. Уточняется, что в случае сомнений экспорт будет отменен.
Ранее в СВР рассказали, как Сербия тайно помогает Украине с оружием через обходные пути. Подробнее читайте в материале «Радио 1».