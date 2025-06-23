В Елабуге после атаки БПЛА трое пострадавших до сих пор в больнице
Трое пострадавших остаются в больницах после атаки беспилотников на Елабугу
В больницах Татарстана после атаки украинского беспилотника в Елабужском районе всё ещё остаются трое пострадавших, один из которых ребёнок.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, динамика у всех пациентов положительная. Четыре пациента, проходившие лечение в челнинских больницах уже выписались, а несовершеннолетний пострадавший проходит терапию в Камском детском медицинском центре.
«Готовится к выписке один пациент Елабужской центральной районной больницы, второй продолжает лечение», — добавили в пресс-службе министерства.Напомним, что в середине июня из-за атаки вражеских дронов на Елабужский автозавод двое человек погибли, а 13 пострадали. После случившегося было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось об уничтожении минувшей ночью 23 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.