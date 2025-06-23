В Елабуге после атаки БПЛА трое пострадавших до сих пор в больнице

23 июня 2025, 18:07

Трое пострадавших остаются в больницах после атаки беспилотников на Елабугу

Фото: Istock/e-crow

В больницах Татарстана после атаки украинского беспилотника в Елабужском районе всё ещё остаются трое пострадавших, один из которых ребёнок.





Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минздрава РТ, динамика у всех пациентов положительная. Четыре пациента, проходившие лечение в челнинских больницах уже выписались, а несовершеннолетний пострадавший проходит терапию в Камском детском медицинском центре.

«Готовится к выписке один пациент Елабужской центральной районной больницы, второй продолжает лечение», — добавили в пресс-службе министерства.