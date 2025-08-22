Генерал Попов раскрыл, сколько F-16 осталось у ВСУ
Генерал Попов: у ВСУ могут оставаться до шести F-16 и пять Mirage 2000
У ВСУ могло сохраниться не более шести американских истребителей F-16 из первой полученной партии, а также пять французских Mirage 2000. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик генерал-майор Владимир Попов.
Генерал полагает, что эксплуатация разнородной авиатехники представляет собой значительную проблему для украинских пилотов, поскольку требует применения различных подходов и специализированных знаний.
«По-моему, один Mirage они потеряли то ли из-за отказа техники, то ли из-за языкового барьера. Для них это не панацея. У F-16 все на английском языке, у Mirage — все на французском», — добавил Попов.
Ранее в России заявили, что истребитель F-16 ударил по Курской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.