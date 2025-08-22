Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба»
Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель в связи с очередным нападением ВСУ на инфраструктуру нефтепровода на российской территории, передает агентство Reuters.
По словам министров, трубопровод «Дружба» является критически важным для безопасного снабжения нефтью Венгрии и Словакии. В ночь на 22 августа в результате очередного удара ВСУ по инфраструктуре этого нефтепровода поставки нефти из России в указанные страны могут быть приостановлены на срок до пяти дней.
Сийярто и Бланар обратились к Еврокомиссии с призывом принять меры в отношении Украины, чтобы заставить её прекратить нападения на нефтепровод.
