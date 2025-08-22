Словакия и Венгрия обратились в ЕК после атак ВСУ на нефтепровод «Дружба»

22 августа 2025, 11:30

Фото: iStock/sinonimas

Венгрия и Словакия призывают Еврокомиссию заставить Украину прекратить удары по нефтепроводу «Дружба», по которому нефть поступает из России в Европу. Об этом говорится в письме глав МИД двух стран Петера Сийярто и Юрая Бланара, направленном в Брюссель в связи с очередным нападением ВСУ на инфраструктуру нефтепровода на российской территории, передает агентство Reuters.