В Брянской области после атаки ВСУ произошел пожар на объекте инфраструктуры

Фото: iStock/grafoto

Пожар произошел на объекте топливной инфраструктуры в Унечском районе Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.



С 21:00 21 августа до 07:00 22 августа над Брянской областью были сбиты 21 украинский беспилотный летательный аппарат. В результате атаки, включавшей использование реактивных систем залпового огня HIMARS и беспилотных дронов, на объекте топливной инфраструктуры произошло возгорание, пояснил Богомаз.

Сотрудники экстренных служб оперативно ликвидировали пожар. Губернатор выразил благодарность пожарным за их профессионализм и самоотверженность.

Екатерина Коршунова

