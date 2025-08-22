ВС России освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Катериновка, Владимировка и Русин Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск «Центр» за неделю продолжили наступление и освободили Сухецкое и Панковку, а также Владимировку и Русин Яр за последние сутки. Южная группировка войск углубила продвижение и освободила Александро-Шультино, а также Катериновку, отметили в военном ведомстве.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
