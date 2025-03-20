Генерал предположил принадлежность атаковавшего Энгельс дрона ВСУ

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Сбитый в Энгельсе под Саратовом неопознанный украинский дрон мог быть натовской новинкой. Об этом пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на генерал-майора авиации Сергея Липового.
«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ. Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо запустило, либо планирует запустить на вооружение», — прокомментировал собеседник.Офицер подчеркнул, что неопознанный беспилотник мог быть опытным образцом. По словам Липового, каждый дрон обладает своими минусами и плюсами. Липовой считает, что альянс дает ВСУ много разных дронов, рассчитывая на то, что хотя бы один аппарат преодолеет ПВО России и поразит цель.
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Никита Кротов