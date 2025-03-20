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Генерал предположил принадлежность атаковавшего Энгельс дрона ВСУ

Генерал Липовой: сбитый в Энгельсе неизвестный БПЛА ВСУ мог быть новинкой НАТО
Фото: istockphoto/bbsferrari

Фото: istockphoto/bbsferrari

Сбитый в Энгельсе под Саратовом неопознанный украинский дрон мог быть натовской новинкой. Об этом пишет портал NEWS.ru, ссылаясь на генерал-майора авиации Сергея Липового.
«Неизвестный тип дронов может быть доработанным из тех, что уже были, или же абсолютно новый тип, который поступил ВСУ. Украина сейчас используется как полигон для испытания всех видов оружия, которое НАТО либо запустило, либо планирует запустить на вооружение», — прокомментировал собеседник.
Офицер подчеркнул, что неопознанный беспилотник мог быть опытным образцом. По словам Липового, каждый дрон обладает своими минусами и плюсами. Липовой считает, что альянс дает ВСУ много разных дронов, рассчитывая на то, что хотя бы один аппарат преодолеет ПВО России и поразит цель.

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Глава Евросовета высказался о перемирии на Украине
Глава Евросовета Кошта: перемирие станет стратегической ошибкой
20 марта 2025, 21:25

Фото: istockphoto/butenkow

Временное прекращение огня на Украине станет стратегической ошибкой, заявил глава Евросовета Антониу Кошта. Его цитирует RTP. Политик, по его словам, ценит американские усилия для переговоров, а Москва якобы не соблюдает обязательств.
«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», — произнес Кошта.
Однако, со слов главы Евросовета, перемирие для того, чтобы российская сторона реорганизовалась, было бы ошибкой. Перед этим Кошта призвал европейские государства не недооценивать угрозу, якобы исходящую от РФ.

Страны НАТО и ЕС стали оказывать Киеву всяческую поддержку на фоне российской спецоперации.

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В составе российской делегации на переговорах с США не будет представителей МИД
20 марта 2025, 21:08

Фото: istockphoto/ser-alim

В состав российской делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии 24 марта не войдут представители МИД. Об этом заявила ТАСС официальный представитель министерства Мария Захарова.
«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей МИД», — сказала она.
Ранее помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков проинформировал, что переговоры между Москвой и Вашингтоном по конфликту на Украине пройдут в грядущий понедельник, 24 марта.

Первые российско-американские переговоры состоялись 18 февраля. Специалисты отмечали, что диалог проходил в позитивном ключе. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Россия и США стали лучше слышать друг друга.

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В Польше заявили о подготовке многовариантной операции на Украине
Генерал Польши Кукула: в Европе готовят многовариантную операцию на Украине
20 марта 2025, 20:16

Фото: istockphoto/Rafal Olkis

В Европе идет подготовка к многовариантной международной операции на Украине, заявил в беседе с РАР польский генерал Веслав Кукула.
«Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры», — сказал офицер.
Кукула добавил, что сейчас операция на ранней стадии разработки. Подробностей собеседник не раскрыл. Перед этим в польском МВД призвали население республики подготовить запасы для автономного выживания на три дня. В частности, речь шла о еде, воде, средствах гигиены и технике, включая аккумуляторы и транзисторные радиоприемники.

По словам замглавы ведомства Веслава Лесникевича, каждый отдельный гражданин «создает собственную устойчивость к угрозам», а не просто ожидает поддержки от государственных структур.

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В Кузбассе стартовал пилотный проект по реабилитации бойцов СВО через спорт
20 марта 2025, 20:05

Фото: iStock/LightFieldStudios

В Кузбассе состоялась церемония открытия программы «Реабилитация через спорт» на базе оздоровительного комплекса «Танай». Мероприятие посетила статс-секретарь — заместитель Министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
Этот проект позволит ветеранам СВО, получившим инвалидность в ходе боевых действий, встать на горные лыжи. Программа начинается с момента протезирования, после этого опытные наставники будут работать с ними на горнолыжном курорте.

Кроме того, в рамках проекта будут обучаться новые инструкторы, которые смогут обучать бойцов спецоперации в других регионах. Так, планируется сделать горные лыжи доступным видом спорта для участников СВО по всей России.

«Тогда начала работать программа "Лыжи мечты", которая охватила детишек с инвалидностью. Наши мастера, инструкторы поставили их на горные лыжи. Очень приятно, что такую же программу мы реализуем и для наших героев», — цитирует «Сiбдепо» Цивилеву.

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Стармер высказался о сроках размещения миротворцев на Украине
Премьер Стармер: сроки размещения миротворцев на Украине более понятны
20 марта 2025, 19:57

Фото: istockphoto/ikholwadia

Сроки размещения миротворческих сил на Украине более понятны благодаря российско-американским переговорам. Об этом телеканалу ITV заявил британский премьер Кир Стармер.
«Сроки становятся более понятными, очевидно благодаря важным переговорам между США и Россией на этой неделе», — сказал политик.
По словам Стармера, встречу военных из западных стран в Великобритании 20 марта посвятят планированию миротворческих операций, акцентируя внимание на безопасности в воздухе, на море и границах.

Ранее сообщалось, что четыре страны Евросоюза не одобрили план главы европейской дипломатии Каи Каллас об оружии для Киева. Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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