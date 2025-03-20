Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками

Фото: iStock/Luis Daniel Ramirez Ortiz
Жители СНТ «Металлист-1», расположенного в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили, что атаковавшие их территорию украинские БПЛА были начинены стальными шариками.
Телеграм-канал SHOT пишет, что во многих домах в СНТ выбило окна, по стенам пошли трещины. На своих участках местные находят остатки дронов, в том числе крылья с маркировками, моторы. По словам жителей СНТ, есть и целый беспилотник, который упал в огород.
Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек. Кроме этого, в Энгельсе повреждены два детских сада и одна школа, выбиты стёкла в городской больнице № 1, осколки ранили женщину. Ей оказали помощь, угрозы жизни пострадавшей нет.
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Телеграм-канал SHOT пишет, что во многих домах в СНТ выбило окна, по стенам пошли трещины. На своих участках местные находят остатки дронов, в том числе крылья с маркировками, моторы. По словам жителей СНТ, есть и целый беспилотник, который упал в огород.
Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек. Кроме этого, в Энгельсе повреждены два детских сада и одна школа, выбиты стёкла в городской больнице № 1, осколки ранили женщину. Ей оказали помощь, угрозы жизни пострадавшей нет.
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Анастасия Чубина