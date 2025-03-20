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Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками

SHOT: атаковавшие город Энгельс дроны ВСУ были начинены стальными шариками
Фото: iStock/Luis Daniel Ramirez Ortiz

Фото: iStock/Luis Daniel Ramirez Ortiz

Жители СНТ «Металлист-1», расположенного в Энгельсском районе Саратовской области, сообщили, что атаковавшие их территорию украинские БПЛА были начинены стальными шариками.

Телеграм-канал SHOT пишет, что во многих домах в СНТ выбило окна, по стенам пошли трещины. На своих участках местные находят остатки дронов, в том числе крылья с маркировками, моторы. По словам жителей СНТ, есть и целый беспилотник, который упал в огород.



Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек. Кроме этого, в Энгельсе повреждены два детских сада и одна школа, выбиты стёкла в городской больнице № 1, осколки ранили женщину. Ей оказали помощь, угрозы жизни пострадавшей нет.

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#дроны
«Плохо начинаешь, и, надеюсь, так же закончишь»: Медведев сравнил Мерца с Геббельсом
Медведев уличил Мерца во лжи об РФ и сравнил его с Геббельсом
20 марта 2025, 13:59

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

На слова будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца о России ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в личном Telegram-канале. Мерц назвал боевые действия на Украине «агрессивной войной» России против Европы.
«Будущий канцлер Мерц заявил об агрессивной войне, которую ежедневно ведет Россия в Европе в виде поджогов, заказных убийств, вандализма и дезинформации. Еще ни дня не проработал, а уже врет, как Геббельс. (…) Плохо начинаешь, (…) и, надеюсь, так же закончишь», — резюмировал Медведев.
Ранее сообщалось о выделении Еврокомиссией для Украины миллиарда евро макрофинансовой помощи.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны НАТО и Евросоюза начали экономическую и информационную войну против РФ.

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Политолог Подберезкин: без помощи США Украина продержится две недели
20 марта 2025, 13:54

Фото: iStock/sb2010

В Евросоюзе настаивают, что ни при каких обстоятельствах не пойдут на выполнение требований РФ по урегулированию конфликта на Украине, сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя одной из ведущих стран ЕС.
Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1» заявил, что спрогнозировать дальнейшие шаги по урегулированию конфликта пока не представляется возможным.

«Переговорные позиции крайне полярны. Решается все на самом деле на поле боя. У Украины остались ресурсы на месяц или два, но не для победы, конечно, даже не для длительного сопротивления, но для защиты, для обороны даже с некоторыми попытками перехода к контрнаступлению», — сказал эксперт.

По его словам, в настоящее время многое зависит от США.

«Если даже Европа будет продолжать помогать Украине, а американцы прекратят поддержку, то ВСУ даже на два месяца не хватит — на две-три недели. Потому что по некоторым образцам вооружения, некоторым видам военной деятельности, ВСУ критически зависит от Соединенных Штатов», — заключил политолог.

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#россия
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ЕК выделила миллиард евро в кредит Украине
ЕК выделила Украине миллиард евро с погашением за счет активов РФ
20 марта 2025, 13:10

Фото: istockphoto/darkojow

Дополнительный миллиард евро для Украины выделила Еврокомиссия (ЕК) в рамках кредита G7 с погашением из дохода от российских активов. Об этом сказано в соответствующем заявлении ЕК.
«Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 миллиарда евро кредита макрофинансовой помощи, который будет погашен за счет средств от доходов от иммобилизованных российских государственных активов в ЕС», — гласит документ.
Уточняется, что таким образом Киев получил в кредит от Брюсселя уже четыре миллиарда евро. Всего Евросоюз (ЕС) обязался дать киевскому режиму около 18 миллиардов в рамках кредита «Группы семи» на 45 миллиардов.

Ранее стало известно, чему могут помешать антироссийские санкции.

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#сво
#конфликт
#еврокомиссия
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«Сломать шею»: Политолог назвал главную цель Трампа в отношении Зеленского и Украины
Политолог Подберезкин: Трамп стремится «сломать шею» либеральному большинству
20 марта 2025, 13:04

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)

Владимир Зеленский в разговоре с Дональдом Трампом поддержал взаимный отказ от ударов по энергообъектам. Ранее этот вопрос Трамп обсуждал с президентом России Владимиром Путиным. Однако сегодня утром Саратов и Энгельс подверглись самой массовой атаке БПЛА за все время специальной военной операции, сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.
Руководитель Центра военно-политических исследований МГИМО Министерства иностранных дел Российской Федерации Алексей Подберезкин в беседе с «Радио 1» заявил, что ВСУ на 40−50% по некоторым видам вооружения зависит от поставок из Соединённых Штатов, поэтому Зеленский вынужден делать то, что хочет Трамп.

«Это не означает, что Зеленский отказывается от своей террористической стратегии, которую, кстати, в НАТО и США утвердили год назад. Более того, Зеленский просит у Трампа средства противовоздушной обороны — ракеты. Это дорогое удовольствие. Каждая ракета стоит от полутора до трех-четырех миллионов. Поэтому Зеленский просит эти ракеты из системы ПВО, на что Трамп ему пообещал найти это в Европе», — сказал эксперт.

По его словам, переговоры ведутся, потому что лидер США сделал это своей политической обязанностью, и никто не хочет ему возражать.

«Не надо ожидать чего-то от прихода Трампа и от возможных переговоров, потому что они определяются другими условиями: не поведением Трампа, а всей политикой Соединенных Штатов, которая была в последние десятилетия, начиная даже с Обамы. Я не думаю, что Трамп большой стратег, он любит говорить, легко пересматривает свои положения, разворачивается на 180 градусов», — объяснил политолог.

Он добавил, что Трамп — торговец и бизнесмен, поэтому работает по таким же схемам: просит большее и идет на какие-то уступки.

«Для Трампа главное — сломать шею тому либеральному, глобалистскому большинству, которое доминирует последние 20 лет в США и в Европе. Это сверхзадача, и он выступает как концептуальный противник глобализации. Насколько это ему удастся — большой вопрос, потому что он встречает лютое сопротивление и внутри своей страны, и за рубежом. На него оказывают давление внутренние силы, Верховный суд, демократы, союзники по НАТО. Они сами воспитали эту систему, а теперь думают, как от этого избавиться», — поделился своим мнением политик.

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СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в саратовском Энгельсе
20 марта 2025, 12:26

Фото: iStock/blinow61

Следственный комитет России проведет расследование атак украинских дронов в Саратовской области. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что правоохранители установят детали произошедшего. По информации ведомства, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

В четверг, 20 марта, два детских сада, школа и городская больница получили повреждения в результате атаки беспилотных летательных аппаратов ВСУ на Энгельс.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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