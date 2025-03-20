Житель Энгельса рассказал о горящих брызгах от БПЛА во время атаки ВСУ на город

Фото: iStock/sommersby
Житель города Энгельса Саратовской области Артем (имя изменено) рассказал об атаке украинских беспилотников на город, во время которой у него дрожали окна в квартире.
Город Энгельс атаковали 20 марта украинские беспилотники типа PD-2 и «Лютый», а также неизвестные дроны кустарной сборки. Все они были запущены из пяти регионов Украины. Всего в результате атаки БПЛА на Саратовскую область пострадало 10 человек.
По его словам, сначала было ощущение, что дрон попал в больницу, однако позже выяснилось, что он взорвался у гаражей. Мужчина предположил, что вражеский беспилотник сбили или же он что-то задел.
После этого взрыва Артем еще слышал работу ПВО и видел вспышки над аэродромом.
Читайте также:
Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области
Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ
«В районе полшестого утра услышал звук двигателя БПЛА, где-то сверху пролетел на низкой высоте, в сторону аэродрома, через секунд 15–20 сильный хлопок и горящие брызги от БПЛА за больницей, от взрывной волны сильно задрожали окна, отбежал от них», — рассказал Артем «Газете.Ru».
По его словам, сначала было ощущение, что дрон попал в больницу, однако позже выяснилось, что он взорвался у гаражей. Мужчина предположил, что вражеский беспилотник сбили или же он что-то задел.
После этого взрыва Артем еще слышал работу ПВО и видел вспышки над аэродромом.
Читайте также:
Жители Энгельса рассказали, что украинские беспилотники были начинены стальными шариками
СК проведет расследование атак украинских БПЛА в Саратовской области
Mash: В городах Саратов и Энгельс звучит сигнал тревоги из-за атаки БПЛА ВСУ
Элина Позднякова