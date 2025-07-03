Хинштейн опубликовал фото с погибшим в Курской области замглавкома ВМФ России
Врио главы Курской области Александр Хинштейн опубликовал фотографию с погибшим в регионе заместителем главкома Военно-морского флота (ВМФ) России Михаилом Гудковым. Соответствующий снимок представлен в Telegram-канале чиновника.
Фотография была сделана в начале этого года в посёлке Коренево. В тот момент Гудков занимал должность командира 155-й Курской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которая участвовала в освобождении региона от ВСУ.
Хинштейн подчеркнул, что Михаил Гудков был героем и погиб как герой. Он уточнил, что замглавкому не обязательно находится на позициях, однако генерал не мог оставить своих однополчан.
Глава региона пообещал увековечить память погибшего Героя России на курской земле, за которую он отдал свою жизнь.
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