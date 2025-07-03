Группировка «Днепр» начала чаще фиксировать женские голоса при переговорах ВСУ

03 июля 2025, 13:21

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Подразделения группировки войск «Днепр» при радиоперехватах начали всё чаще слышать женские голоса в переговорах между военнослужащими ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга, слова которого приводит РИА Новости.