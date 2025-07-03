Группировка «Днепр» начала чаще фиксировать женские голоса при переговорах ВСУ

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Подразделения группировки войск «Днепр» при радиоперехватах начали всё чаще слышать женские голоса в переговорах между военнослужащими ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга, слова которого приводит РИА Новости.



Российский боец назвал вступивших в ВСУ женщин-военнослужащих «упёртыми нацистками», которым вбили в голову «дурь» с переписыванием истории.

Также Волга добавил, что при радиопереговорах подразделений украинских войск нередко слышна иностранная речь, как правило, английская польская и грузинская.

Анастасия Чинкова

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