Группировка «Днепр» начала чаще фиксировать женские голоса при переговорах ВСУ
Подразделения группировки войск «Днепр» при радиоперехватах начали всё чаще слышать женские голоса в переговорах между военнослужащими ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил командир батальона 61-й бригады морской пехоты с позывным Волга, слова которого приводит РИА Новости.
Российский боец назвал вступивших в ВСУ женщин-военнослужащих «упёртыми нацистками», которым вбили в голову «дурь» с переписыванием истории.
Также Волга добавил, что при радиопереговорах подразделений украинских войск нередко слышна иностранная речь, как правило, английская польская и грузинская.
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