ВСУ будут морить голодом жителей Сум при окружении, заявили в Госдуме

03 июля 2025, 14:47

Депутат Вассерман: ВСУ станут морить голодом жителей Сум при окружении

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ будут морить голодом жителей Сум при окружении города ВС РФ. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.





Парламентарий подчеркнул, что российские войска вряд ли пойдут на штурм Сум. Такое решение, по его словам, позволит минимизировать потери среди личного состава ВС РФ, однако создаст крайне тяжёлые условия для окружённых подразделений украинских войск.





«Мы вряд ли будем штурмовать Сумы, а скорее обойдём, поставим заслон, чтобы ВСУ не смогли оттуда выскочить. Затем двинемся дальше окружать вражеские войска. Тем жителям, кто окажется в окружении, намного легче не станет. Их будут попросту морить голодом, чтобы сами террористы могли хоть как-то выжить», – предположил Вассерман.