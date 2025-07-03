ВСУ будут морить голодом жителей Сум при окружении, заявили в Госдуме
Депутат Вассерман: ВСУ станут морить голодом жителей Сум при окружении
ВСУ будут морить голодом жителей Сум при окружении города ВС РФ. Такое мнение выразил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий подчеркнул, что российские войска вряд ли пойдут на штурм Сум. Такое решение, по его словам, позволит минимизировать потери среди личного состава ВС РФ, однако создаст крайне тяжёлые условия для окружённых подразделений украинских войск.
«Мы вряд ли будем штурмовать Сумы, а скорее обойдём, поставим заслон, чтобы ВСУ не смогли оттуда выскочить. Затем двинемся дальше окружать вражеские войска. Тем жителям, кто окажется в окружении, намного легче не станет. Их будут попросту морить голодом, чтобы сами террористы могли хоть как-то выжить», – предположил Вассерман.Ранее военэксперт Василий Дандыкин также выдвинул предположение касаемо Сум. По его словам, Сумы и Харьков в конечном итоге войдут в буферную зону России. Города окажутся под контролем ВС РФ, если будет произведено дальнейшее наступление. При этом специалист отметил, что судьба этих населённых пунктов во многом зависит от действий ВСУ, в том числе от возможных ударов по мирным жителям и их домам.