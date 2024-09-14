Генерал Разумихин назвал количество трофейной техники на вооружении ВС РФ

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Примерно треть трофейной военной техники, захваченной бойцами «Южной» группировки войск в зоне спецоперации, после надлежащего ремонта поступает на вооружение подразделений российской армии.
Об этом сообщил журналистам заместитель командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Евгений Разумихин. В субботу, 14 августа, в Ростове-на-Дону начала работу выставка трофейной техники ВСУ, захваченной российскими военными в ходе спецоперации в ДНР. Выступая на мероприятии, посвящённом открытию выставки, военачальник отметил, что 30% отбитой у противника военной техники снова в строю, теперь уже на вооружении частей российской армии.
Генерал уточнил, что большей частью это техника, которая ранее состояла на вооружении стран бывшего социалистического лагеря, Варшавского договора. В самом начале СВО новоявленные союзники Украины поставляли эти БМП, танки и БТР Киеву, а теперь они с успехом служат Вооружённым силам РФ вместе с российской штатной техникой, заключил Разумихин.
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Александр Бойцов