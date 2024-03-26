Российские военные эвакуировали первую трофейную БМП Marder

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Российские военнослужащие эвакуировали с линии боевого соприкосновения первую трофейную БМП Marder немецкого производства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
В ведомстве рассказали, что бойцы провели тщательно подготовленную операцию в ночное время суток. Они разведали местность, с помощью инженеров проложили новую дорогу, разминировали минные поля и обеспечили скрытный подход к объекту. Российские военные «машину вытаскивали долго» и во время эвакуации отряд попал под обстрел. При том, что колонна техники шла без фонарей, чтобы не привлечь внимание врага. Трофей эвакуировали с поля боя силами эвакуационного взвода и танкового батальона бригады.
БМП получила незначительные повреждения из-за мин, которыми ВСУ пытались уничтожить технику при эвакуации.
В российском МО рассказали, что украинские боевики вынуждены были бросить БМП и сбежать, когда боевая машина увязнув в грунте из-за своего большого веса.
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БМП получила незначительные повреждения из-за мин, которыми ВСУ пытались уничтожить технику при эвакуации.
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Ювелина Бернст