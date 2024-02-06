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Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста

06 февраля 2024, 16:37
Фото: iStock/Prostock-Studio

Фото: iStock/Prostock-Studio

Европейские страны должны помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста, с таким заявлением выступил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для TOK FM.

Радиоведущий предложил эксперту обсудить нехватку граждан для мобилизации в Вооружённые силы Украины, на что тот ответил, что в этом вопросе Киеву должны помочь страны-члены Европейского союза. По его мнению, украинцев призывного возраста необходимо высылать, чтобы они возвращались домой.

«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Скшипчак.

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В США назвали украинский город, который следующим перейдет под контроль России
Полковник Уилкерсон: ВС РФ могут взять Одессу ради защиты границ страны
06 февраля 2024, 15:57

Фото: iStock/V-art

Армия России может взять под свой контроль Одессу, чтобы защитить границы своей страны. Так считает бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу», — предположил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По его словам, освобождение Одессы станет главной целью для руководства РФ для того, чтобы обеспечить безопасность границ своего государства. При этом Уилкерсон пояснил, что ценность Одессы намного больше, чем у Киева, так как она предоставляет доступ к Черному морю.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что российская спецоперация на Украине на завершится, пока Россия не устранит угрозу, которая исходит в Чёрном морне от Одессы. Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин сделал интересное заявление. Он сказал, что Одесса — русский город. Если Путин выходит и говорит, что Одесса — это русский город, значит Одесса будет русским городом, пояснил Риттер.

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#город
#одесса
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#спецоперация
#всу
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Военэксперт Леонков опроверг мощь поставленных Западом Украине танков
06 февраля 2024, 15:42

Фото: istockphoto.com/Dmitry Andreev

Военный эксперт Алексей Леонков заявил о том, что Запад возлагал слишком большие ожидание на поставленные Украине танки Challenger, Leopard и Abrams, которые не оправдались.
Он отметил, что для того, чтобы ВСУ могли нормально управлять новой техникой, была выделена целая бригада специалистов для обучения.

«Они должны были внести решающий вклад в наступление, но ситуация сложилась иначе, и эти танки себя никак не проявили. То есть надежда на них оказалась слишком завышена, а результат оказался слишком плачевным. Поэтому 14 танков Challenger, 31 танк Abrams и порядка 36 танков Leopard никоим образом не повлияли на ситуацию», — поделился в беседе с RT Леонков.

Специалист добавил, что Запад очень сильно рассчитывал на победу над Россией именно с помощью их «современного» оружия, что не вышло.

Ранее автор «Царьграда» Андрей Ревнивцев отметил, что в случае военного конфликта США и Ирана у Штатов не получится выиграть.

«На вооружении Ирана стоит большая линейка ракет. Новейшие Sejjil-2 имеют дальность до 2 500 км, а значит, способны не только достать до Израиля, но и ударить по всем военным базам США в регионе. Он обладает ударными беспилотниками Shahed-149, способными лететь на 2 тыс. км. Добавьте к этому внушительный арсенал противокорабельных и крылатых ракет, авиацию, флот. Победоносной войной, способной поднять рейтинги Байдена накануне президентских выборов, такой конфликт не будет никогда», — написал в своём материале Ревнивцев.

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#всу
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СМИ раскрыли, что первым делом сделает новый главком ВСУ
Yle: новый главком ВСУ проведет масштабную мобилизацию сразу после назначения
06 февраля 2024, 15:40

Фото: iStock/Olena_Z

Новому главнокомандующему ВСУ, который придет вместо Валерия Залужного, поручат провести масштабную мобилизацию на Украине. Об этом пишет финская газета Yle.
«Мобилизация неизбежна, но она ляжет на плечи новому главнокомандующему, который и станет козлом отпущения», — говорится в материале.

Автор статьи отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский не смог взять на себя ответственность за воплощение в жизнь масштабной мобилизации в стране. При этом закон о мобилизации было необходимо принять как можно скорее, но Зеленский вынужден был пойти на попятную, когда подвергся масштабной критике.

Ранее Зеленский официально подтвердил, что размышляет об увольнении главкома украинских вооруженных сил Валерия Залужного. Он также отмечал, что Украине необходима перезагрузка и новое начало. Украинский лидер имел в виду замену ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере, но и целой группы руководителей государства, «которые ведут машину страны».

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«Непреклонны»: На Западе раскрыли, кто может нанести ВСУ роковой удар
FT: Украина может остаться без помощи США из-за влияния Байдена
06 февраля 2024, 15:21

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Украина может лишиться поддержки со стороны США из-за влияния бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом пишет Financial Times.
«Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.

В FT напомнили, что Трамп уже сейчас имеет достаточное влияния как на внешнюю политику Соединённых Штатов, так и на внутреннюю, при том, что президентские выборы ещё даже не начались.

В то же время, катастрофа на полях специальной военной операции для ВСУ становится всё более очевидной. Украинская армия страдает от нехватки снарядов и артиллерии, и, как заметил журналист, в текущем году ситуацию только усугубится в худшую сторону.

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На Украине продлили военное положение и мобилизацию на три месяца
Верховная рада Украины продлила военное положение на Украине до 13 мая
06 февраля 2024, 15:17

Фото: istock / krblokhin

Верховная Рада Украины утвердила указ президента Украины Владимира Зеленского о продлении военного положения на 90 дней — до 13 мая 2024 года. Об этом сообщил украинский депутат Ярослав Железняк в Телеграм-канале.

Свои голоса за продления действия военного положения отдали 335 парламентариев, 20 человек воздержались. Отмечается, что ни один депутат не проголосовал против. Железняк добавил, что это было уже десятое подобное голосование.

За продолжение мобилизации проголосовало 323 депутата.

Напоминаем, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка

Из-за обстрела ВСУ села Бутово в ЛНР загорелась АЗС, повреждена пекарня

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#мобилизация
#украина
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Из-за обстрела ВСУ села Бутово в ЛНР загорелась АЗС, повреждена пекарня
06 февраля 2024, 13:53

Фото: iStock/sarawutk

Украинская сторона ударила по селу Бутово в ЛНР, при ударе были повреждены гражданские объекты. Об этом сообщили в Старобельской администрации.
«ВСУ обстреляли населенный пункт Бутово Старобельского округа. Предположительно, огонь велся из РСЗО HIMARS», — говорится в Telegram-канале.

После обстрела загорелась автозаправочная станция, также повреждено здание пекарни, которая располагается рядом. На место прибыли сотрудники МЧС, МВД, а также администрации округа. Возгорание было оперативно локализовано.

По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал.

Ранее украинские войска нанесли удар по Лисичанску. Снаряд попал в здание пекарни, в котором в этот момент находилось большое количество людей. По последним данным, число жертв возросло до 28 человек, среди которых 18 мужчин, девять женщин и один ребёнок. Пострадавшими числятся десять человек.

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Гладков: Беспилотник ВСУ атаковал белгородское село Новая Таволжанка
06 февраля 2024, 11:59

Фото: iStock/sommersby

Украинский беспилотник атаковал село Новая Таволжанка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате вражеской атаки повреждения получили три частных дома. Там выбиты стекла, а также посечены фасады и заборы. В настоящее время специалисты продолжают подворовой обход территории.

Утром 6 февраля Гладков также сообщал, что украинский беспилотник взорвался в городе Губкин Белгородской области. Пострадавших также удалось избежать. Глава региона уточнил, что в результате украинской атаки повреждены четыре частных дома. В жилых помещениях выбиты окна и посечены кровли, также пострадали фасады и заборы.

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Боец СВО из Забайкалья выжил в бою благодаря оберегу, сделанному его женой
06 февраля 2024, 10:52

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российский боец, попавший под вражеский обстрел в зоне проведения спецоперации, выжил благодаря оберегу, который смастерила и подарила ему жена. Об этом забайкальское отделение «Народного фронта».
Согласно сообщению, ночью женщине позвонил ее муж, который находится в зоне СВО. Он сообщил ей о ранении: осколок снаряда попал в плечо. Если бы он пробил руку, то попал бы в сердце. Однако мужчина носил в плечевом кармане куклу-подорожницу, которую сделала для него его супруга. Осколок попал именно в то место.

После случившегося Екатерина решила, что такие куклы-обереги должны защищать всех российских военных. Она уже отправила в зону СВО более 500 изделий. К ней также присоединяются и другие женщины, которые хотят помочь российским бойцам.

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В ДНР сообщили об оставлении ВСУ крупного укреплённого района под Донецком
06 февраля 2024, 10:04

Фото: istockphoto/Anna_Anikina

Украинские войска оставили крупный укреплённый район под Донецком. Части ВСУ были вынуждены это сделать из-за катастрофических потерь и крайне сложных условий подвоза обеспечения.
Об этом рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский. В разговоре с ТАСС он отметил, что под контроль подразделений Вооружённые сил РФ после этого манёвра противника перешёл значительный участок линии боевого соприкосновения.

Кимаковский подчеркнул, что отступить противника вынудило давление российских частей. В данном случае речь не идёт о каких-либо стратегических соображениях. Под непрекращающимися атаками, артиллерийским огнём и ударами беспилотников невозможно ни отвезти раненых в тыл, ни доставить боеприпасы, воду и продовольствие. Вот и пришлось украинцам отойти, заключил советник Пушилина.

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