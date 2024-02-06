Генерал Скшипчак призвал высылать из стран ЕС украинцев призывного возраста

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Европейские страны должны помочь Киеву, высылая из своих стран украинцев призывного возраста, с таким заявлением выступил бывший заместитель министра национальной обороны Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для TOK FM.
«Это должна быть инициатива правительств в Варшаве, Париже, Праге и везде, где они находятся. Эти правительства должны помочь Киеву осуществить депортацию», — прокомментировал сложившуюся ситуацию Скшипчак.
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Евгения Парфентьева