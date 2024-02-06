«Непреклонны»: На Западе раскрыли, кто может нанести ВСУ роковой удар

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Украина может лишиться поддержки со стороны США из-за влияния бывшего американского лидера Дональда Трампа, об этом пишет Financial Times.
«Сенат США на этой неделе может согласовать пакет помощи, однако республиканцы в палате представителей абсолютно непреклонны. В результате остается все меньше шансов на то, что соответствующий законопроект пройдет через конгресс в ближайшие месяцы или даже в этом году», — прокомментировал сложившуюся ситуацию автор статьи.
В FT напомнили, что Трамп уже сейчас имеет достаточное влияния как на внешнюю политику Соединённых Штатов, так и на внутреннюю, при том, что президентские выборы ещё даже не начались.
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Евгения Парфентьева