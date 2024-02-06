В США назвали украинский город, который следующим перейдет под контроль России

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Армия России может взять под свой контроль Одессу, чтобы защитить границы своей страны. Так считает бывший советник госсекретаря США полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
«Если мы не сядем за стол переговоров, если не предложим что-то и не начнем процесс, то мы потеряем Одессу», — предположил Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
По его словам, освобождение Одессы станет главной целью для руководства РФ для того, чтобы обеспечить безопасность границ своего государства. При этом Уилкерсон пояснил, что ценность Одессы намного больше, чем у Киева, так как она предоставляет доступ к Черному морю.
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Элина Позднякова