Генерал Скшипчак: Российские силы пошли в наступление для разгрома ВСУ

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Российская армия пошла в наступление, чтобы прорвать оборону и разгромить ВСУ, об этом заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак в интервью для Gazeta Wyborcza.
«Русские с начала конфликта в четыре-пять раз увеличили производство боеприпасов, ракет, танков. Российская армия с мая этого года получает качественно новую технику, которая активно используется на поле боя, именно это позволяет им наращивать преимущество», — прокомментировал ситуацию Скшипчак.
Польские генерал отметил, что наступление Вооружённых сил РФ настолько мощное, что единственное, что осталось украинцам — это обороняться. При этом, по его мнению, ВСУ стоит думать не об удержании оставшихся территорий, а о сохранении целостности оборонительной линии.
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Евгения Парфентьева