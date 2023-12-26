«Любым способом»: Залужного не волнует, как будут пополнены ряды ВСУ

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины, его цитирует «Украинская правда».
«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо», — прокомментировал ситуацию Залужный.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генерального штаба с просьбой пополнить ряды ВСУ ещё на 450-500 тысяч человек. При этом, по словам президента, он ответил, что ему нужно больше причин, чтобы принять решение такого масштаба. Зеленский также заявил, что проведение мобилизации на полмиллиона человек обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.
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