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«Он прав»: В США признали справедливость слов Путина об Одессе

Бывший сотрудник Пентагона Фриман: Одесса исторически русский город
26 декабря 2023, 20:59
Фото: iStock/V-art

Фото: iStock/V-art

Российский лидер Владимир Путин был прав – Одесса исторически русский город, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — прокомментировал ситуацию Фриман.

Так бывший сотрудник Пентагона подтвердил справедливость слов Владимира Путина, которые она сказал на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года. Тогда глава РФ назвал Одессу русским городом.


Фриман также напомнил, что именно в Одессе началась Гражданская война, в результате которой украинские националисты убили много русскоязычных людей.

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Юлия Тимошенко отказалась голосовать за закон о мобилизации
26 декабря 2023, 21:36

Фото: iStock/Silent_GOS

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко опубликовала видеообращение, в котором объявила о своём отказе от голосования за новый законопроект о мобилизации.
По её словам, прошлой ночью законопроект о мобилизации был внесён в Верховную раду. Она отметила, что в том виде, в каком представлен этот закон, он совершенно неэффективен и никак не поспособствует решению имеющихся проблем.

Она отметила, что вся её партия отказывается отдавать свои голоса за этот неконституционный законопроект.

Напомним, что согласно законопроекту призывать в ряды ВСУ начнут с 25 лет, предполагается призыв инвалидов третьей группы, отменяется отсрочка для некоторых категорий студентов и лиц, ухаживающих за инвалидами.

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#украина
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#законопроект
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Politika: Украина может потерять Одессу, Харьков и Киев
26 декабря 2023, 19:38

Фото: iStock/Silent_GOS

В результате конфликта Украина может потерять Одессу, Харьков, а в том числе и свою столицу – Киев, об этом пишет Politika.
«Взятие Одессы и Харьковской области больше не призрачная идея, а стратегическая необходимость. То же самое и с Киевом, которому угрожают окружение и блокада, пока сами украинцы не решат свергнуть нынешнюю власть и принять мир. Не умерились и амбиции Польши (как и Венгрии) к возвращению своих исторических территорий», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

По мнению сербского журналиста, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации станет раздел нынешней Украины. Автор также напомнил, что западные союзники Киева стали медленно, но верно сокращать помощь Вооружённым силам Украины, намекая и подталкиваю правительство страны к принятию решения о столе мирных переговоров с Россией.

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#харьков
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«Любым способом»: Залужного не волнует, как будут пополнены ряды ВСУ
Залужный заявил, что его устроит любой способ проведения мобилизации
26 декабря 2023, 18:47

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его устроит любой способ пополнения рядов Вооружённых сил Украины, его цитирует «Украинская правда».
«Мы рады любому способу, который обеспечит нашу потребность в людях. Если вследствие электронных повесток мы их получим, это будет очень хорошо. Если это будет осуществлено каким-то другим образом — тоже очень хорошо», — прокомментировал ситуацию Залужный.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский заявил, что к нему обратились из генерального штаба с просьбой пополнить ряды ВСУ ещё на 450-500 тысяч человек. При этом, по словам президента, он ответил, что ему нужно больше причин, чтобы принять решение такого масштаба. Зеленский также заявил, что проведение мобилизации на полмиллиона человек обойдётся стране в 13 миллиардов долларов.

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#валерий залужный
#мобилизация
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В СПЧ объяснили, почему Залужный призвал не скорбеть из-за потери населённых пунктов
Член СПЧ Ахмедова: Марьинка – не Украина, поэтому Залужный не скорбит из-за неё
26 декабря 2023, 18:40

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Потеря Марьинки и ожидаемая потеря Авдеевки не вызывают скорби у украинцев, поскольку эти территории не принадлежат Украине. Об этом сообщила член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова в своём Telegram-канале.
Таким заявлением общественница прокомментировала призыв главкомандующего ВСУ Валерия Залужного «не делать какое-нибудь шоу или скорбь» из-за потери населённых пунктов.

Ахмедова отметила, что Авдеевка и Марьинка являются русскими землями, поэтому ВСУ спокойно разрушают их, стремясь стереть с лица земли весь Донбасс.

По её словам, эти территории в принципе не никакого отношения к Украине.

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Залужный заявил о смене военной стратегии ВСУ в 2024 году
26 декабря 2023, 18:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что военная стратегия Украины в 2024 году будет значительно отличаться от текущей. Об этом он сообщил журналистам в ходе брифинга.
Он убеждён, что в следующем году украинские военные смогут действовать «более эффективно».

Вместе с тем, Залужный назвал главной задачей сохранение людей. При этом ещё в начале текущего года представители Минобороны Украины заявляли, что в первую очередь ВСУ должны отбить территории, чтобы вернуть страну к границам 1991 года. Таким образом, главком украинской армии косвенно подтвердил то, что ранее активно озвучивали западные аналитики, а именно – переход в стратегическую оборону.

Также Залужный заявил, что украинским военным ведомством уже найдены 90% решений всех имеющихся проблем.

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#валерий залужный
#всу
#украина
#спецоперация
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«Это справедливость»: Залужный заявил, что все граждане Украины должны служить
Залужный: все граждане Украины должны участвовать в конфликте против России
26 декабря 2023, 18:07

Фото: istock / undefined undefined

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в военном противостоянии с Россией должны принимать участие все граждане Украины. Таким образом он прокомментировал новый законопроект о мобилизации. Об этом сообщают РИА Новости.

«Этот закон именно для того, чтобы была справедливость. <...>Защищать Украину должны все» — цитирует агентство УНИАН заявление главкома в ходе брифинга.
Напомним, сегодня, 26 декабря, кабмин Украины внес в Верховную раду законопроект о мобилизации, по которому планируется призвать дополнительно 500 тысяч человек. Также на рассмотрение внесли законопроект, подразумевающий мобилизацию инвалидов третей группы. Так, на фронт могут отправить граждан, у которых отсутствуют какие-то органы, ампутирована конечность, с карликовостью и другими проблемами здоровья.

Депутат Рады Безуглая заявила, что Залужный настаивает на мобилизации людей с ограниченными возможностями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
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Залужный допустил скорое взятие российскими военными Авдеевки
26 декабря 2023, 17:33

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что в скором времени российские военные возьмут Авдеевку в ДНР.
Комментируя массированное наступление российской армии на Авдеевку, которое постоянно сравнивают с Артёмовском, он отметил, что в ближайшие два-три месяца ВС РФ возьмут населённый пункт.

При этом, по его словам, генштабу намного важнее сохранение населения, нежели территорий, поэтому «шоу или скорби» вокруг какого-либо субъекта не будет.

Также Залужный добавил, что ведение боевых действий следует по своим законам, которые не зависят от предпочтений депутатов или журналистов.

Главком ВСУ признал, что российская армия имеет возможности для концентрирования своих сил на определённом направлении, поэтому Авдеевку может ждать та же участь, что и некогда Артёмовском.

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#валерий залужный
#всу
#вс рф
#спецоперация
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Залужный подтвердил, что украинская армия покинула Марьинку
26 декабря 2023, 17:22

Фото: iStock/Anna_Anikina

Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины Валерий Залужный подтвердил переход Марьинки под полный контроль российских войск.
«Украинские войска отошли, на некоторых позициях окопались за городом, где-то — дальше», — прокомментировал ситуацию Залужный в ходе брифинга.

Напомним, 25 декабря министр обороны ​РФ Сергей Шойгу доложил ​российскому ​лидеру Владимиру Путину о полном освобождении города Марьинка в Донецкой Народной Республике.

Глава Минобороны подчеркнул, что освобождение этого населённого пункта поможет гораздо более ​эффективно защищать территорию ДНР от вражеских ударов. По его словам, украинской армии удалось создать мощные укрепрайоны в Марьинке, однако, ​Вооружённые силы РФ смогли взломать их.

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#валерий залужный
#всу
#сво
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Фаевская призвала разрабатывать программы реабилитации для участников СВО
26 декабря 2023, 16:45

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

По итогам медико-социальной экспертизы участников СВО необходимо разрабатывать программы реабилитации. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская, сообщили в её пресс-службе.
Подмосковный омбудсмен обсудила с руководителем Главного бюро медико-социальной экспертизы по региону Александром Шустом вопросы помощи участникам спецоперации.
«Многим участникам СВО, вернувшимся с травмами и увечьями, необходима медико-социальная экспертиза. По данным федерального Минтруда, более 80% освидетельствований проходит на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Очень важно, чтобы процедура проходила согласно установленным срокам с последующей разработкой программы реабилитации», – отметила Фаевская.
Как напомнили в пресс-службе, для участников спецоперации с ампутациями медико-социальная экспертиза проводиться три рабочих дня, для остальных – до 10 дней.

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Подмосковный омбудсмен Фаевская поблагодарила своих общественных помощников
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#московская область
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