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Российский лидер Владимир Путин был прав – Одесса исторически русский город, об этом заявил бывший помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью для YouTube-канала Dialogue works.
«Исторически, конечно, Путин прав, что город Одесса был основан русскими и в основном его население состоит из русскоязычных», — прокомментировал ситуацию Фриман.
Так бывший сотрудник Пентагона подтвердил справедливость слов Владимира Путина, которые она сказал на пресс-конференции, посвящённой подведению итогов года. Тогда глава РФ назвал Одессу русским городом.
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