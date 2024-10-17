Генерал Соболев назвал условие для проведения всеобщей мобилизации в России

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что всеобщую мобилизацию в России могут объявить в случае крупномасштабной войны.
«Всеобщая мобилизация будет объявлена в случае крупномасштабной войны. Стратегическая обстановка на северо-западных рубежах страны носит угрожающий характер», — заявил Соболев в беседе с NEWS.ru.
По его словам, на данный момент в России нет необходимости проводить новую мобилизацию. Генерал пояснил, что в стране выполняются планы набора контрактников.
Соболев также говорил, что солдат срочной службы не стоит отправлять в Курскую область, пока они не пройдут соответствующее обучение и не получат военную специальность.
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