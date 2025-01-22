Генерал Соболев: ВСУ провели показную атаку на РФ после инаугурации Трампа

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ВСУ атаковали территории России сразу после инаугурации Дональда Трампа, чтобы доказать союзникам, что Украина еще готова воевать с их помощью. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев, его слова приводит Life.ru.
Он считает, что на данный момент у Трампа планы присоединить Канаду и Гренландию, а также вернуть в состав США Панамский канал и уже после этого американский президент, возможно, займется Украиной.
В этом случае, по его словам, России придется вести еще более масштабную войну.
Генерал уточнил, что Россия ответит Украине на удары по своей территории ускоренным проведением СВО. Также он подчеркнул, что это должно включать полное освобождение Курской области, а также территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Соболев считает, что ВС РФ должны отодвинуть фронт на столько, чтобы ВСУ больше не могли обстреливать территории, которые вошли в состав России.
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«Нам крайне невыгодно, если, допустим, Трамп скажет: "То, что вы освободили или то, что ваше, оставляйте себе, а остальное возвращайте Украине". Даже если не будет каких-то действий в отношении насыщения Украины вооружением или её приема в НАТО, то через четыре года Трамп сменится, и придёт какой-нибудь демократ, который и в НАТО примет Украину, и все остальное», — отметил Соболев.
В этом случае, по его словам, России придется вести еще более масштабную войну.
Генерал уточнил, что Россия ответит Украине на удары по своей территории ускоренным проведением СВО. Также он подчеркнул, что это должно включать полное освобождение Курской области, а также территорий ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Соболев считает, что ВС РФ должны отодвинуть фронт на столько, чтобы ВСУ больше не могли обстреливать территории, которые вошли в состав России.
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Элина Позднякова