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В ближайшее время в зоне боевых действий возможно появление отряда генерала Армагеддона, известного также как отряд Путина, сообщили в Царьграде.
Возглавит отряд генерал Сергей Суровикин. Он известен как человек, создавший мощную линию обороны. По мнению политолога Юрия Баранчика, вскоре к нему присоединится Иван Попов.
По словам Баранчика, в отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач. Возглавят отряд генералы Суровикин и Попов. Новый отряд заменит прежнюю гвардию, замеченную в коррупции. Также политолог предположил, что ранее на эту роль хотели назначить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Ранее сообщалось, что действия Героя России стали причиной гибели большого числа бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.
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«И того, и другого сняли с командных должностей в русской армии на фронте не случайно. А только для того, чтобы впоследствии, когда они останутся единственными уцелевшими в ходе СВО — один в СИЗО, другой в Африке — их можно было поставить на важный политический пост», — считает эксперт.
По словам Баранчика, в отряд войдут ветераны специальной военной операции, отличившиеся при выполнении боевых задач. Возглавят отряд генералы Суровикин и Попов. Новый отряд заменит прежнюю гвардию, замеченную в коррупции. Также политолог предположил, что ранее на эту роль хотели назначить главу ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Ранее сообщалось, что действия Героя России стали причиной гибели большого числа бойцов ЧВК «Вагнер» в Африке.
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Мира Полтева