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В Харьковской области перед наступлением российских войск на некоторых участках полностью отсутствовали оборонительные сооружения. Об этом заявил генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Артур Горбенко.
В разговоре с украинским изданием Hromadske он рассказал, что в конце прошлого года он получил распоряжение принять укрепления на Харьковском направлении. По словам украинского военачальника, немногочисленные опорные пункты располагались в низинах и заросли кустарником. Бетонные постройки не были обустроены надлежащим образом, поэтому он отказался их принимать.
В начале августа стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело из-за провала подготовки оборонительных укреплений в Харьковской области. По словам бывшего спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, киевские власти обвиняют командование ВСУ в поражениях на Харьковском направлении, которые в значительной степени связаны с отсутствием там фортификационных сооружений.
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Александр Бойцов