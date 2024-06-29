Украинский военнопленный раскрыл состояние позиций ВСУ на харьковском направлении

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Перед российским наступлением на Харьковском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) оказались без подготовленных позиций и вынуждены были создавать укрепления с нуля. Об этом сообщил младший лейтенант ВСУ Олег Карпюк, командир взвода 42-й бригады, в видеозаписи, опубликованной на Telegram-канале Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, Карпюк был взят в плен на харьковском направлении. На допросе он рассказал о крайне активном наступлении российских войск и отсутствии заранее подготовленных позиций у украинских военных.
«[В полях за Часовым Яром] было много дронов, постоянно работали минометы и артиллерия. Очень активное наступление [российских войск]. Мы заняли позиции, немного их обустроили, но потом нас перебросили на другие, где не было никаких укреплений, и пришлось все делать с нуля», — отметил военнопленный.Читайте также:
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