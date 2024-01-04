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Запасы снарядов ВСУ исчерпаны, военным приходится использовать то, что не всегда подходит для поражения целей. Об этом сержант украинской армии Александр рассказал испанской газете El Pais.
По его словам, многие механизированные бригады ВСУ попали в ситуацию, когда им совершенно недостаёт боеприпасов. Он отметил, что в связи с этим военным приходится использовать всё, что у них есть в наличии, но это далеко не всегда подходит для поражения целей.
Издание, тем временем, обратило внимание на то, что европейские союзники Украины обещал поставить стране миллион артиллерийских снарядов. Но на деле ВСУ получили менее половины от изначально озвученного количества.
Также журналисты издания подчеркнули, что предоставленная Киеву помощь от США в конце декабря может стать последней, поскольку республиканцы категорически отказываются продолжать поддержку Украины.
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Издание, тем временем, обратило внимание на то, что европейские союзники Украины обещал поставить стране миллион артиллерийских снарядов. Но на деле ВСУ получили менее половины от изначально озвученного количества.
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Анастасия Чинкова