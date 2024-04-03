Генерал ВСУ Кривонос: Россия массово атакует стратегические объекты Украины

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Стратегические объекты Украины систематически подвергаются массовым ударам со стороны Вооружённых сил РФ. Причиной этого является истощённость украинских систем противовоздушной обороны.
Кривонос также признал, что российская армия накопила достаточно ресурсов для того, чтобы постоянно осуществлять массированные атаки на объекты, расположенные на подконтрольных Киеву территориях. Украинская ПВО не справляется с таким натиском, её обязательно нужно наращивать, заключил отсавной военный.
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Александр Бойцов