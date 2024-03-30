Российские войска нанесли удар по Мартыновскому аэродрому в Николаевской области

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Вооружённые силы РФ нанесли удар по Мартыновскому аэродрому, расположенному в Николаевской области Украины. Кроме того, было нанесено огневое поражение базирующейся в том же районе воинской части.
В последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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