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Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского

Генерал ВСУ Кривонос указал на панику Зеленского
04 апреля 2024, 19:34

Паника президента Украины Владимира Зеленского, которая прослеживается в его речах, указывает на его некомпетентность. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».

Он подчеркнул, что ему хочется задать президенту вопрос о действиях властей в течение многих лет до конфликта, особенно в те моменты, когда он паникует и рассказывает о неизбежных потерях территорий и неготовности армии к отражению российского наступления.

Кривонос отметил, что Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря украинцам. Если же он не разбирается в каких-то тонкостях, то ему следует создать «правительство спасения».

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Рогов сообщил об ударах российской авиации по позициям ВСУ в районе Работина
Рогов: российская авиация ударила по позициям ВСУ в районе города Орехов
04 апреля 2024, 19:06

Фото: iStock/aapsky

Российская авиация ударила по позициям украинских войск в Запорожской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов, председатель координационного совета интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Кроме того, удары были нанесены севернее села Работино, около Орехова и Малиновки. В результате этой атаки ВС РФ взяли опорный пункт ВСУ в районе Вербового, улучшив свои позиции по переднему краю. Также российским военным удалось отразить несколько атак противника непосредственно в селе Работино.

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ВСУ сбросили мину на ремонтную бригаду в Херсонской области, есть погибшие
ВСУ атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области, двое рабочих погибли
04 апреля 2024, 19:02

Фото: iStock/gorodenkoff

Украинские военные атаковали ремонтную бригаду в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
Отмечается, что монтеры занимались процессом восстановления мобильной связи в Новой Каховке. В это время ВСУ с дрона сбросили мину.

Двух работников, которые получили ранения, успели перевезти в ближайший подъезд, где к ним приехали медики. Примечательно, что врачи также попали под обстрел противника. По словам Алексеенко, ​выжил лишь один монтер, он находится в ​тяжелом состоянии.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВС РФ обесточили ядерную установку «Источник нейтронов» в Харькове
В Харькове установка «Источник нейтронов» лишилась внешнего электроснабжения
04 апреля 2024, 17:40

Фото: iStock/Andrey Orekhov

Ядерная подкритическая установка «Источник нейтронов» в Харькове полностью лишилась внешнего энергоснабжения после взрывов. Об этом сообщили в госинспекции ядерного регулирования Украины.
После ударов российских войск объект был оперативно переведён на аварийное энергообеспечение.

Установка предназначена для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии и химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

В госинспекции подчеркнули, что в настоящее время радиационная ситуация вокруг установки находится в пределах нормы.

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Минобороны: средства ПВО сбили украинский Су-27 в районе Краматорска
04 апреля 2024, 17:17

Фото: iStock/Vital Hil

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель Су-27. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В военном ведомстве отметили, что также были уничтожены восемнадцать снарядов РСЗО HIMARS и 196 беспилотных летательных аппаратов. Сообщается, что все цели ВС РФ в ходе атаки были достигнуты.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью армия России нанесла мощный удар по РОВД в Харькове, ликвидировано порядка 15 украинских силовиков. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Наемник США Джеки: ВС России главенствуют на поле боя в зоне СВО
04 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/ffikretow

Американский наемник с позывным Джеки заявил, что российские военнослужащие доминируют на линии боевого соприкосновения из-за нехватки у ВСУ боеприпасов. Об этом сообщает Business Insider.
Автор материала сообщает, что у российской армии имеется «свобода действий». По словам Джеки, солдаты ВС РФ являются альфа-хищниками на поле боя.

​Американский наемник отметил, что количество боеприпасов сократилось из-за сокращения финансирования США.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Al Khaleej: ВС России усилили удары по военным объектам Украины по всей стране
04 апреля 2024, 15:44

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ усилили удары по военным объектам Украины. Об этом сообщает Al Khaleej.
Сообщается, что во время атаки российская армия задействовала супербомбы и стратегические бомбардировщики. Автор материала утверждает, что из-за отсутствия военных поставок и финансовой помощи ВСУ испытывают серьезные проблемы и не смогут продержаться долго в противостоянии с РФ.

По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, страну ждут трудные и судьбоносные месяцы из-за сложной ситуации на линии боевого соприкосновения.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#боеприпасы
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ВСУ боятся использовать военную технику у линии фронта
Экс-майор ВСУ: Украина не может использовать военную технику у линии фронта
04 апреля 2024, 15:30

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ боятся использовать военную технику рядом с линией соприкосновения, так как российские военные оперативно вычисляют и уничтожают её. Об этом рассказал майор ВСУ в отставке Игорь Лапин.
«Сейчас уже технику туда (к линии фронта – ред.) не загонишь, её достает российская артиллерия, беспилотники и так далее. Сильно технику уже там и не выставишь», — пояснил Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

Он также пожаловался на преимущество ВС РФ в воздухе, а страны Запада никак не поставляют Украине истребители F-16. Кроме того, по словам Лапина, российские авиабомбы представляют большую угрозу для украинских сил. А обстановка для ВСУ на многих направлениях складывается крайне тяжело.

Ранее полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер также заявлял, что армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя.

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В США сравнили затраты на разминирование территорий Украины и Вьетнама
Госдеп: на разминирование Украины США потратили больше, чем на Вьетнам за 30 лет
04 апреля 2024, 15:28

Фото: iStock/Neznam

Украина получила 263,6 миллионов долларов для разминирования, большую сумму за последние 30 лет направляли только трём странам. Об этом сообщили в Госдепе США.
Отмечается, что соответствующий доклад был предоставлен управлением ведомства по военно-политическим вопросам.

Согласно статистике, Украина по выделенным на разминирование средствам заняла четвёртое место, получив 263,6 миллиона долларов. Больше за последние 30 лет выделялось только Ираку, Афганистану и Лаосу.

А Вьетнаму за 30 лет, с 1993 по 2023 годы, было выделено всего 234,7 миллиона.

Старшие офицеры ВСУ разочарованы положением Украины. Они убеждены, что украинской армии уже ничего не поможет на поле боя против России.

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В Австрии раскрыли секрет успеха ВС РФ на поле боя
Полковник Райснер: ВС РФ бьют по позициям ВСУ артиллерией и авиабомбами
04 апреля 2024, 15:18

Фото: РИА Новости

Армия России уничтожает позиции ВСУ с помощью артиллерии и авиабомб и побеждает на поле боя. Об этом рассказал полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью немецкому телеканалу NTV.
«У России есть два преимущества: во-первых, растущее превосходство в артиллерии. Недавно генерал Сырский говорил о шестикратном преимуществе. Во-вторых, они используют планирующие авиабомбы ФАБ», — пояснил Райснер.

Он отметил, что армия России использует различные вариации этих бомб: от ФАБ-250 до ФАБ-3000. Из-за этого украинские военные не смогут долго продержаться. Это вопрос времени, заключил австрийский полковник.

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