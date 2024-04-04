Генерал ВСУ Кривонос указал на некомпетентность постоянно паникующего Зеленского

Паника президента Украины Владимира Зеленского, которая прослеживается в его речах, указывает на его некомпетентность. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире украинского YouTube-канала «Прямой».
Кривонос отметил, что Зеленский до сих пор находится у власти только благодаря украинцам. Если же он не разбирается в каких-то тонкостях, то ему следует создать «правительство спасения».
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Анастасия Чинкова