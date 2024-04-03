«Однорукие калеки»: Полковник Баранец о том, кого Зеленский будет призывать в ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. Кроме того, украинский лидер подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Согласно новому правилу, мужчины, ранее были признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов.
О том, какие задачи пытается воплотить с помощью новых законов Зеленский в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По мнению собеседника, действия президента Украины вызваны растущим кризисом с кадровым составом украинской армии. ВСУ испытывают колоссальные трудности в части оснащения живой силой, потому людей буквально «скребут по сусекам».
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По мнению собеседника, действия президента Украины вызваны растущим кризисом с кадровым составом украинской армии. ВСУ испытывают колоссальные трудности в части оснащения живой силой, потому людей буквально «скребут по сусекам».
«Я не исключаю, что скоро Зеленский будет призывать в вооруженные силы одноногих, одноруких, одноглазых и одноухих своих граждан. Все это, безусловно, идет от недоброй жизни, потому что украинской армии не хватает солдат для так называемых мясных штурмов. Он загребает уже калек и людей, которым ни место на фронте. Это еще раз говорит о кадровом кризисе в украинской армии. Об этом не скрывая говорил и главком ВСУ Сырский. Берут калеченный, неприспособленный, больной контингент. И это еще одно доказательство, что у украинской армии есть проблемы и они будут нарастать», — поделился Баранец.Собеседник «Радио 1» сообщил, что украинская сторона скрывает о количестве заведенных уголовных дел на мужчин, которые уклоняются от мобилизации.
«Уже возбуждено 26 тысяч уголовных дел в отношении людей, которые не хотят служить в украинской армии, которые бегут в Россию, бегут в Европу, но Зеленский стесняется признаться об этом украинцам», — рассказал Баранец.Военный аналитик отметил и протестные настроения в украинском обществе. На митинги регулярно выходят родственники мобилизованных.
«Еще один симптом того, что украинский народ не хочет воевать — митинги. Их устраивают родственники тех, кого призывают, кто бежал, против кого возбуждено уголовное дело. Это тоже свидетельство, что настроение в украинском обществе меняется», — подытожил Баранец.
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Мария Федоровцева