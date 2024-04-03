«Однорукие калеки»: Полковник Баранец о том, кого Зеленский будет призывать в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. Кроме того, украинский лидер подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Согласно новому правилу, мужчины, ранее были признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов.