Генерал ВСУ Кривонос: Войска РФ используют мощную тактику и движутся вперёд

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Российские войска постоянно меняют тактику своих действий, а сейчас перешли к более мощной. Они постоянно пытаются идти вперёд, используя стыки между частями ВСУ.
Также генерал Кривонос обратил внимание на то, что российские войска в огромных количествах применяют на передовой беспилотники и миномёты, в то время как ВСУ испытывают недостаток не только в людских ресурсах, но и в боеприпасах.
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Александр Бойцов