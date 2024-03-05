На Украине сравнили линию обороны ВСУ со стеной из «Игры престолов»

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ВСУ создали мощную линию обороны на Авдеевском направлении. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой.
Он уточнил, что на Авдеевском направлении создана качественная линия обороны. По его словам, она не может сравниваться с «Великой китайской стеной» или стеной из фильма «Игра престолов».
По его словам, оборона на Авдеевском направлении создавалась еще в декабре 2023 года. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ постоянно занимаются укреплением данных позиций. Они копают противотанковые рвы, устанавливают танковые капониры, бетонные бункеры, и сооружают мобильные взводно-опорные пункты с бронированными капсулами.
Лиховой добавил, что на Донецком направлении линия обороны ВСУ отличается, тем не менее, по его словам, она должна быть не менее эффективной, чем на Авдеевском, отметив, что укреплений много не бывает.
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«Если враг хочет найти свою смерть на авдеевском направлении, пусть он наступает там, где у нас якобы на втором рубеже нет оборонительных укреплений, они там есть. Они не имеют вид сплошной линии, как кто-то упрощенно хочет ее видеть, однако это очень разветвленная система», - заявил Лиховой в эфире телемарафона.
Лиховой добавил, что на Донецком направлении линия обороны ВСУ отличается, тем не менее, по его словам, она должна быть не менее эффективной, чем на Авдеевском, отметив, что укреплений много не бывает.
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Элина Позднякова