Российскими ракетными ударами в ночь на 24 января были ликвидированы более 100 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) в городе Балаклея на юго-востоке Харьковской области, а также свыше 30 бойцов батальона «Кракен» и запрещенного в России «Русского добровольческого корпуса» (РДК*) непосредственно в самом Харькове. Об этом рассказал РИА Новости координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.