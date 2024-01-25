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Член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США. Об этом сообщает Welt.
Рой отметил, что пока администрация американского лидера Джо Байдена не предпримет никаких действий, которые помогут остановить приток беженцев и защитить границу с США, «Киеву не дадут ни единого доллара». По его словам, множество американцев не понимают цель, ради которой осуществляется помощь Украине.
Конгрессмен добавил, что на самом деле страны Европы должны вкладывать больше средств, а не предъявлять требования Штатам.
Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.
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Конгрессмен добавил, что на самом деле страны Европы должны вкладывать больше средств, а не предъявлять требования Штатам.
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Екатерина Коршунова