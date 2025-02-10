Генерал ВСУ Наев: Разведка Украины не предугадала начала Россией спецоперации

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Главное управление разведки (ГУР) Украины не сумело определить, что Россия начнёт специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Об этом заявил генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.
Он отметил, что основная задача любой разведки мира состоит не только в анализе предполагаемых действий потенциального или реального противника, но и в определении точной даты и времени начала наступательных действий.
По словам генерала, в ежедневных донесениях ГУР сообщалось, что «ударных группировок вокруг страны не наблюдается». Более того, за день до начала спецоперации российских войск на пункт управления командующего Сил обороны Украины не поступало никакой информации от какого-либо должностного лица.
По словам Наева, его начальник разведки под вечер 23 февраля получил некие сведения «неофициальным путем», от друзей. Речь шла о якобы перехваченном либо подслушанном разговоре двух российских солдат, которые говорили, что в шесть часов утра их беспилотник будет в Сумской области.
Так разведка работать не должна, заключил генерал.
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«Именно таких сведений как раз не было», — подчеркнул украинский военачальник.
По словам генерала, в ежедневных донесениях ГУР сообщалось, что «ударных группировок вокруг страны не наблюдается». Более того, за день до начала спецоперации российских войск на пункт управления командующего Сил обороны Украины не поступало никакой информации от какого-либо должностного лица.
По словам Наева, его начальник разведки под вечер 23 февраля получил некие сведения «неофициальным путем», от друзей. Речь шла о якобы перехваченном либо подслушанном разговоре двух российских солдат, которые говорили, что в шесть часов утра их беспилотник будет в Сумской области.
«Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?", а он мне говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть"», - привел военный давний диалог.
Так разведка работать не должна, заключил генерал.
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Александр Бойцов