Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Генерал ВСУ Наев: Разведка Украины не предугадала начала Россией спецоперации

Генерал ВСУ Наев: Разведка Украины не предугадала начала Россией спецоперации

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Фото: istockphoto/Irina Piskova

Главное управление разведки (ГУР) Украины не сумело определить, что Россия начнёт специальную военную операцию 24 февраля 2022 года. Об этом заявил генерал Вооружённых сил Украины (ВСУ) Сергей Наев.
Он отметил, что основная задача любой разведки мира состоит не только в анализе предполагаемых действий потенциального или реального противника, но и в определении точной даты и времени начала наступательных действий.

«Именно таких сведений как раз не было», — подчеркнул украинский военачальник.



По словам генерала, в ежедневных донесениях ГУР сообщалось, что «ударных группировок вокруг страны не наблюдается». Более того, за день до начала спецоперации российских войск на пункт управления командующего Сил обороны Украины не поступало никакой информации от какого-либо должностного лица.

По словам Наева, его начальник разведки под вечер 23 февраля получил некие сведения «неофициальным путем», от друзей. Речь шла о якобы перехваченном либо подслушанном разговоре двух российских солдат, которые говорили, что в шесть часов утра их беспилотник будет в Сумской области.

«Я спрашиваю своего начальника разведки: "Вы верите этой информации?", а он мне говорит: "Не могу подтвердить или опровергнуть"», - привел военный давний диалог.

Так разведка работать не должна, заключил генерал.

Читайте также:

Генерал ВСУ Назаров: В 2022 году планировались окружение и блокада Белгорода

Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ

В ВСУ признались, что Украина больше не может вести боевые действия
#беспилотник
#украина
#23 февраля
#страны
#всу
#солдат
#разведка
#генерал
Бывший жених Водонаевой Антон Коротков погиб на СВО в Курской области
10 февраля 2025, 20:58

Алёна Водонаева и Антон Коротков (Фото: Телеграм @neopra_blin)

Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева сообщила, что в Курской области в ходе боевых действий погиб ее бывший жених Антон Коротков. Оказывается, со дня его гибели прошло уже немало дней.
Накануне рэпер Гуф, который в своё время познакомил Алену и Антона, сообщил ей, что его друг уже несколько месяцев не подает вестей из зоны специальной военной операции, сообщает телеграм-канал «ЕЖ». Алена связалась с сестрой бывшего возлюбленного и узнала, что его похоронили неделю назад. Девушка также рассказала, что её брат был награжден Орденом Мужества.

«Мне очень больно и очень плохо. […] Мы часто ссорились, ревновали друг друга, вечно что-то выясняли. Но вся моя боль и горе не идут ни в какое сравнение с чувствами и болью его семьи», - написала Водонаева.

В своё время пара рассталась из-за того, что теледива считала Антона ленивым, недостаточно целеустремлённым и не способным должным образом прокормить, обеспечить и защитить семью.

Читайте также:

«Моложе на шесть лет»: Умер бывший возлюбленный и жених Алёны Водонаевой

«У нас разные вкусы»: Водонаева посмеялась над Боней, запавшей на консультанта в автосалоне

На СВО погиб знаменитый боец ВС РФ Тасболат Ибрашев
#ёж
#семьи
#операции
#девушка
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Релоканты возвращаются»: продюсер предупредил о тенденции среди бежавших артистов
Продюсер Рудченко: бежавшие из России звезды начали активно возвращаться обратно
10 февраля 2025, 20:55

Семен Слепаков (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Артисты, бежавшие из России после начала СВО, начали активно возвращаться обратно. Об этом заявил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
По его мнению, как и предполагалось, у релокантов закончились деньги, и они решили вернуться обратно, готовые сменить свое публичное отношение к России. Критик подчеркнул, что сейчас важно обращать внимание на тех, кто негативно высказывался о своей стране.
«Еще раз повторюсь, нужно обращать внимание граждан, острое внимание на то, что многие из таких звезд рьяно высказывались, агрессивно высказывались против России и россиян. Важно напомнить людям про этих артистов-релокантов, которые не поддержали страну», — призвал Рудченко в беседе с NEWS.ru.
Читайте также:

Вокалиста группы «Несчастный случай» потребовали признать иноагентом

Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачевой
#деньги
#артист
#россия
#сво
#шоу-бизнес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Вокалиста группы «Несчастный случай» потребовали признать иноагентом
«Ветераны России» призвали признать иноагентом лидера группы «Несчастный случай»
10 февраля 2025, 20:50

Алексей Кортнев (фото: РИА Новости/Владимир Песня)

Вокалиста и лидера рок-группы «Несчастный случай» Алексея Кортнева необходимо проверить на иностранное влияние и признать иностранным агентом. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов.
По его мнению, такие люди, как Кортнев, не должны безнаказанно работать в России, в связи с чем он уже направил обращения в Генпрокуратуру России, СК РФ и Минюст РФ.
«Кортнев, ранее покинувший страну после своих негативных высказываний об СВО, вновь в России. Пытаясь наладить свой бизнес, он предлагает корпоративные выступления за 500 тысяч рублей, а за полный состав группы уже требует 1,2 млн рублей. До СВО он активно участвовал в акциях с оппозиционером Алексеем Навальным, а после 2022 года открыто осудил политику России», — пояснил Резяпов.
Руководитель «Ветеранов России» добавил, что вокалист «Несчастного случая» называл СВО «имперскими амбициями», а также считал, что Россия «отгородилась глухой стеной» от всего мира.

Резяпов также указал, что Кортнев, несмотря на свои заявления о стране, продолжает зарабатывать в России и владеет недвижимостью в Москве на 70 миллионов рублей.

Читайте также:

Гигинеишвили забрал дочь от Михалковой в Грузию: режиссер поделился редким снимком с 13-летней Ниной

Филипп Киркоров объявил о возвращении на сцену после «отмены»

Миллионы, но не алых роз: за сколько в Москве продают автограф Аллы Пугачевой
#россия
#бизнес
#режиссёр
#обращения
#ск рф
#люди
#минюст рф
#сво
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На СВО погиб знаменитый боец ВС РФ Тасболат Ибрашев
Коц: На СВО погиб герой Тасболат Ибрашев, остановивший грузинскую колонну
10 февраля 2025, 19:05

Фото: iStock/inga

Российский боец ВС РФ Тасболат Ибрашев, в одиночку остановивший колонну грузинской техники во время вооружённого конфликта в Южной Осетии в 2008 году, погиб в зоне СВО. Об этом сообщает военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«В зоне СВО погиб герой — астраханец Тасболат Ибрашев. Широкой публике он запомнился по кадрам уже далекой войны 08.08.08. Боец с пулеметом ПКМ тогда в одиночку встретил колонну грузинской армии, направлявшуюся в сторону Цхинвала, и смог остановить противника», — написал Коц в своем Telegram-канале.

По его словам, Тасболат отправился на спецоперацию, когда объявили мобилизацию, был тяжело ранен, но после длительного лечения вновь вернулся к выполнению боевых задач.

Коц уточнил, что Ибрашев погиб в бою под Волчанском Харьковской области.

Читайте также:

Российская медсестра закрыла собой тяжелораненого солдата при обстреле ВСУ

В зоне СВО погиб ефрейтор Алексей Микульский

ВВС Украины признали гибель военного летчика Ивана Болотова
#гибель
#герой
#медсестра
#telegram
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ДШРГ «Русич» ищет контакты рэпера Уэста после его слов о Гитлере
10 февраля 2025, 18:37

Канье Уэст (Фото: Telegram @vkkanyeest)

Участвующее в СВО подразделение ДШРГ «Русич» захотело связаться с американским рэпером Канье Уэстом после его слов об Адольфе Гитлере.
«Большая просьба: у кого есть выход на Канье Уэста и кто может познакомить нас — напишите в бот обратной связи. Только реальные предложения», — говорится в Telegram-канале подразделения.
При этом цель не уточняется.

Напомним, ранее рэпер опубликовал в соцсети X несколько странных признаний. Уэст написал, что «я — нацист» и «люблю Гитлера». Последний раз Канье приезжал в Москву в конце июня прошлого года на 40-летие к своему другу Гоше Рубчинскому.

Читайте также:

Расистские твиты, любовь к Гитлеру и признание себя нацистом: рэпер Канье Уэст разразился множеством скандальных публикаций

«Выражает любовь при помощи ярости»: Канье Уэст оправдал нападение P. Diddy на певицу Кэсси

«Освободите моего брата!»: Канье Уэст запросил у Трампа свободы для P. Diddy, а Рубчинский расторг с проблемным рэпером контракт
#нападение
#соцсети
#любовь
#контракт
Следите за нашими новостями
в удобном формате