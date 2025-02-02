Генерал ВСУ Назаров: В 2022 году планировались окружение и блокада Белгорода

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Бывший советник экс-главнокомандующего ВСУ Виктор Назаров заявил в интервью, что Валерием Залужным был разработан план, согласно которому ВСУ должны были в 2023 году окружить Белгород.
Назаров рассказал, что Залужный, являющийся в данный момент послом Украины в Великобритании, зимой 2022 года предлагал план наступления на Белгород. Предполагались окружение и блокада российского города, пишет РБК.
Тогда инициативу отвергли, но на том же совещании аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) впервые прозвучала идея курской операции ВСУ. Было предложено «перенести боевые действия на территорию противника».
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«Речь шла о Белгородской области. Именно такие варианты были предложены, чтобы создать серьезную угрозу противнику. Было предложено двигаться в направлении на областной центр, а затем попытаться окружить и блокировать город», — сообщил украинский военачальник.
Тогда инициативу отвергли, но на том же совещании аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) впервые прозвучала идея курской операции ВСУ. Было предложено «перенести боевые действия на территорию противника».
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Александр Бойцов