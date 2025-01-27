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Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ

Зеленский отправил на донецкое направление командира сухопутных войск Драпатого
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», которая действует на донецком направлении. Об этом сообщил сам глава государства в своем видеообращении.
Драпатый, который сохраняет свои полномочия командующего Сухопутными войсками Украины, теперь возглавляет боевые действия на одном из самых сложных участков фронта для ВСУ.

«Хортица» является одной из ключевых группировок украинской армии, и ее эффективное руководство играет решающую роль в текущих операциях.



«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». (...) При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками - наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале.
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Сийярто заверили в намерениях Трампа завершить конфликт на Украине
26 января 2025, 22:45

Фото: istockphoto/reflection_art

Президент США Дональд Трамп намерен положить конец украинскому конфликту. Заверения в этом получил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, о чем заявил в соцсетях. Уточняется, что разговор на данную тему был с американским госсекретарем Марко Рубио.
«Мы подтвердили нашу взаимную приверженность миру, и мой коллега заверил меня, что президент Дональд Трамп ставит перед собой очень важную цель - положить конец трехлетней войне в нашем регионе. Я заверил госсекретаря Марко Рубио, что Венгрия будет с энтузиазмом, твердо и решительно поддерживать любую инициативу, которая может приблизить нас к прекращению войны и миру», — сказал Сийярто в своем видео.
Перед этим сообщалось, что Дональд Трамп хочет покончить с украинским конфликтом до наступления весны. Такие данные предоставляла британская газета The Independent. Вместе с тем авторы материла предположили, что речь может идти о двойной игре республиканца с Москвой и Киевом.

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В зону СВО для бойцов ВС РФ доставят пять бронированных пикапов Changan
Кадыров заявил, что в зону СВО доставят пять бронированных пикапов Changan
26 января 2025, 22:30

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Пять бронированных пикапов Changan доставят в зону спецоперации для российских бойцов. Об этом в личном Telegram-канале заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Пять бронированных пикапов Changan в скором времени доставят в расположение наших бойцов. Приобрел автотранспорт для нужд СВО заместитель председателя правительства ЧР — министр сельского хозяйства ЧР Висхан Мацуев», — гласит публикация Кадырова.
Политик добавил, что у машин повышенная проходимость, и техника является добротной. Кадыров уверен, что она принесет пользу российской армии, значительно облегчив выполнение заданий.

Перед этим стало известно, что боевики ВСУ атаковали Гирьи в курском регионе.

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#мир
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«В детский сад привезли наркотики»: в МИД ответили Зеленскому на слова о России
Захарову поразили слова Зеленского о запрете на переговоры с Россией
26 января 2025, 22:14

Фото: istockphoto/Mordolff

Слова Владимира Зеленского о запрете переговоров с российской стороной всем, кроме самого себя, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону «лидера любых переговоров», — гласит публикация Захаровой в Telegram-канале.
Перед этим Владимир Зеленский в рамках пресс-конференции в Киеве заявлял, что запретил всем проводить переговоры с Россией, назвав себя лидером того или иного переговорного процесса.

Ранее белорусский политик Александр Лукашенко рассказывал, что Зеленский «выкобенивался, как мог» на переговорах с РФ в 2022 году.

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Хинштейн: ВСУ обстреляли деревню Гирьи в Курской области, пострадавших нет
26 января 2025, 21:55

Фото: istockphoto/N-sky

Деревню Гирьи в Курской области обстреляли боевики ВСУ, в результате произошедшего никто не пострадал. Об этом в личном Telegram-канале проинформировал врио главы региона Александр Хинштейн. Чиновник уточнил, что четыре дома повреждены.
«Очередное преступление украинской хунты на Курской земле. Сегодня нацисты совершили обстрел деревни Гирьи Беловского района. Пострадавших, слава Богу, нет. В результате ударов четыре жилых дома получили повреждения. Во всех них выбиты окна, в двух домах повреждены крыши. Также пострадало несколько хозпостроек и гаражей», — гласит публикация.
Украина вторглась в Курскую область в начале августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются и сегодня. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, вторжение должно было отвлечь ВС РФ от Донбасса, однако этого не произошло.

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Стало известно, когда Трамп планирует разрешить конфликт на Украине
The Independent: Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны
26 января 2025, 20:23

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Американский лидер Дональд Трамп хочет разрешить украинский конфликт до весны, пишут обозреватели британской The Independent, ссылаясь на источники.
«Трамп ставит своей целью закончить войну к весне», — сказано в материале.
По мнению источника, новоиспеченный хозяин Белого дома может вести двойную игру с киевским режимом и Москвой, чтобы реализовать свой замысел.

Во время своей предвыборной кампании Трамп обещал завершить конфликт на Украине «за сутки». Многие политики не восприняли его всерьез, заявив, что в конфликте замешаны и другие страны. Кроме того, некоторые журналисты уверены, что Трамп не сможет надавить ни на Киев, ни на Москву по причине отсутствия рычагов для этого.

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Семь украинских дронов сбили над Крымом и Белгородской областью
26 января 2025, 20:09

Фото: istockphoto/NiseriN

Семь украинских дронов за два часа сбила российская ПВО над Крымским полуостровом и Белгородской областью, проинформировали в Минобороны РФ вечером в воскресенье, 26 января.
«С 16:00 до 18:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь беспилотников», — гласит сообщение оборонного ведомства.
В МО РФ уточнили, что над Крымом сбили два аппарата, а над Белгородской областью — пять аппаратов.

Перед этим в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Великая Новоселка в Донецкой народной республике.

Кроме того, российские военные освободили населенный пункт Зеленое.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина.

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Стали известны доходы США от конфликта на Украине
Ouest-France: доход США от конфликта на Украине составляет свыше 318 миллиарда
26 января 2025, 19:28

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

США заработали на украинском конфликте свыше 318 миллиарда долларов, пишет Ouest-France. Таким образом прибыль американской стороны от оружейных продаж в 2024 году выросла на 29%, уточнили обозреватели.
«Продажи американских вооружений по итогам 2024 года подскочили на 29% — до рекордной суммы 318,7 млрд долларов. Как сообщили в Госдепе, это связано с тем, что многие страны стремятся пополнить запасы оружия взамен того, что было отправлено на Украину», — сказано в публикации.
Автор статьи резюмировал, что прогнозы роста продаж оружейных производителей оптимистичны при глобальной нестабильности. Более того, в ближайшие кварталы могут вырасти заказы на системы Patriot, снаряды и бронетехнику.

Ранее стало известно о том, что происходит в западных СМИ в плане освещения конфликта на Украине.

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Бойцы ВС РФ освободили Великую Новоселку в ДНР
26 января 2025, 19:06

Фото: istockphoto/zim286

Российские бойцы освободили от ВСУ населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике, доложили в Минобороны РФ.
«В результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» освобожден населенный пункт Великая Новоселка Донецкой Народной Республики», — приводится сводка оборонного ведомства.
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, танка, боевой бронемашины, трех автомобилей, а также четырех орудий полевой артиллерии, одно из которых производства НАТО.

Ранее в Минобороны доложили об освобождении от ВСУ населенного пункта Зеленое.

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«Показательный поворот»: Пушков о происходящем в западных СМИ
Пушков: СМИ Запада изменили подход к освещению конфликта на Украине
26 января 2025, 18:21

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Западные СМИ изменили подход к освещению украинского кризиса, заявил в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков. Политик уточнил, что причиной тому послужила объективная фронтовая реальность.
«Действительно, в западных СМИ происходит показательный поворот — от полного отрицания возможности победы России к «коллективному признанию» того, что Россия побеждает», — гласит публикация.
На фоне российской спецоперации в Донбассе западные союзники Киева начали финансировать ВСУ, используя Украину, чтобы навредить России. Однако Запад не раз говорил о том, что Киеву было бы неплохо перейти на самофинансирование.

Перед этим стало известно, чем сейчас занимается альянс НАТО.

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#россия
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#война
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#конфликт
#новости
#сми
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