Зеленский назначил нового руководителя «Хортицы» на «самом жестком» направлении для ВСУ

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Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого руководителем оперативно-стратегической группировки войск «Хортица», которая действует на донецком направлении. Об этом сообщил сам глава государства в своем видеообращении.
Драпатый, который сохраняет свои полномочия командующего Сухопутными войсками Украины, теперь возглавляет боевые действия на одном из самых сложных участков фронта для ВСУ.
«Хортица» является одной из ключевых группировок украинской армии, и ее эффективное руководство играет решающую роль в текущих операциях.
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«Хортица» является одной из ключевых группировок украинской армии, и ее эффективное руководство играет решающую роль в текущих операциях.
«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области. Генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица». (...) При этом Драпатый будет сохранять полномочия командующего Сухопутными войсками - наиболее многочисленной частью наших вооруженных сил», — отметил Зеленский в своем Telegram-канале.Читайте также:
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Мария Моисеева