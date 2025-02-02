Российские военные перехватили переговоры ВСУ об отсутствии ротации под Курском

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Командиры ВСУ месяцами не дают военнослужащим покидать позиции в Курской области. Ротация частей отсутствует как таковая.
Это подтвердили материалы радиоперехвата бойцами группировки войск «Север» ВС РФ разговора украинских военнослужащих 41-й бригады. Командование не хочет совершать ротацию и держит военных на позициях до изнеможения, говорится в публикации телеграм-канала «Северный ветер».
Кроме отсутствия ротации, телеграм-канал обращает внимание на нехватку противогазов. Они необходимы ВСУ, чтобы оставаться на отдельных позициях рядом со своими и уничтоженными «побратимами» и хоть как-то спасаться от трупного запаха, отмечается в публикации.
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«"Брама", нам уже не противогазы нужны. Нам надо уходить уже отсюда. 30-40 дней сидим уже, сил нет», — говорит украинский солдат в радиоперехвате.
Кроме отсутствия ротации, телеграм-канал обращает внимание на нехватку противогазов. Они необходимы ВСУ, чтобы оставаться на отдельных позициях рядом со своими и уничтоженными «побратимами» и хоть как-то спасаться от трупного запаха, отмечается в публикации.
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Александр Бойцов