ВСУ заявили о неизбежной катастрофе в случае прекращения огня

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Прекращение огня станет для Украины катастрофой, поскольку позволит России восстановить силы и возобновить конфликт. Об этом заявил командир батальона 66-й механизированной бригады ВСУ Владимир Саблин, слова которого приводит американский телеканал CNN.
Военный отметил, что прекращение огня в настоящее время понесёт за собой негативные последствия для украинской армии, поскольку позволит российским войскам восстановиться, перегруппироваться, сформулировать новые военные подразделения и совершить новые атаки.
Ранее немецкий журнал Der Spiegel сообщил, что ВСУ не в силах сдержать наступления солдат ВС РФ в Донбассе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова