ВСУ заявили о неизбежной катастрофе в случае прекращения огня

Харьков превратился в женский город, поскольку только они появляются на улицах, ходят на работу и в магазины, а мужчины в это время скрываются от принудительной мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.